Ny vändning i serien för VästeråsIrsta – bara jumbon åker ur nästa säsong

Risken att tre lag kan åka ur SHE kommer inte att finnas under säsongen 2020/21. Under helgens förbundsmöte beslutades att det enbart jumbon i tabellen kommer att åka ur serien.

– Det känns för otryggt med risken att tre lag kan åka ur samma år eftersom det blir ett för stort in- och uttag av lag, säger Sävehofs klubbchef Stefan Albrechtson till Handbollskanalen.se.