Nya chefredaktören: Vi är här när det händer – nu blir Fagersta-Posten ännu mer lokal

Main offender. Here we go again. Hate to say I told you so. Jag vet att det knappast är något jag var ensam om. The Hives brände så småningom genom musikvärlden och satte Fagersta på kartan.

Något decennium senare träffade jag Fagersta igen. Den här gången i en annan form. Jag blev nyhetschef för bland annat Fagersta-Posten och har fått följa och vara en del av redaktionens nyhetsarbete. Och det har hänt mycket. Vi har rapporterat om både hemska tragedier och om lycka. Vi har bevakat ett val, rapporterat om tågurspårningar, bränder och översvämningar. Berättat om efterlängtade nyetableringar och firat ett storslaget OS-guld. För att nämna några.

Det har varit och är en minst lika kittlande upplevelse som att upptäcka The Hives. För att få lära känna en ny bygd och människorna som bor och verkar där, naturen och de anrika byggnaderna; få vara med att berätta om de historier som gömmer sig bakom – det är otroligt häftigt. Därför tackade jag ja till mitt nya jobb.

Efter två år som nyhetschef tillträdde jag den här veckan som FP:s chefredaktör. Ett uppdrag jag är både stolt över och ödmjuk inför. Som läsare kommer du framöver att märka de förändringar som vi gör successivt. Allt kommer inte hända på en gång.

Nu blir vi fler som jobbar på redaktionen och vi kommer att arbeta hårdare för att bli mer lokala och relevanta för just dig som läsare. Jag har tidigare berättat om att jag vill stärka den lokala sportbevakningen. Vi vet att sport och föreningsliv är viktigt. Det är viktigt för alla eldsjälar i kommunerna som ger all sin fritid till det lokala laget. För alla som huttrar vid rinken. För alla som springer sig till mjölksyra på fotbollsplanen - eller utanför. För alla som deltar i folkfesten, och i tävlingen, vid Engelbrektsloppet.

Med den här förändringen vill vi visa att vi har lyssnat på er läsare, och på våra medarbetare. Från och med nu kommer tidningen att styras från redaktionen i Fagersta.

Vi är en ung redaktion, medelåldern är under 30. Många unga journalister söker sig till storstäder, till de större medierna och till de stora äventyren. Vi har valt att arbeta i just Fagersta för att vi tror att det finns många historier som ännu inte har berättats. Att det är mycket som händer och som kommer att hända här i framtiden. Och för att den här bygden har rätt att ha en lokaltidning som rapporterar, granskar och reder ut. Vi har respekt för historien och det som varit. Med det i ryggsäcken blickar vi framåt.

Så vad kan en 27-åring från Tärnsjö bidra med i Fagersta, kanske du tänker? Måste man inte vara uppväxt i bygden för att kunna beskriva den på riktigt?

Jag tror att det krävs nyfikenhet, vilja och envishet. Och det finns. När jag satt där i tonårsrummet visste jag att jag ville bli journalist och berätta om sådant som betyder och berör. Och kunde ett gäng coola och begåvade grabbar, också de från en mindre ort, bli världskändisar så kunde väl jag bli journalist.

Sist men inte minst: Hör gärna av er till mig med era tankar, och inte minst med era nyhetstips! Ni är väldigt värdefulla för oss, eftersom det är ni som gör vårt jobb möjligt. Det är för er läsare som vi gör Fagersta-Posten.