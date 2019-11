Om det oändliga – Roy Andersson fortsätter uppmana oss att leva

Roy Anderssons kortfilm ”Härlig är jorden” (1991) inleds med att vi får se hur ett gäng uppklädda personer tvingar in nakna människor i en lastbil, en liten flicka gråter och skriker hysteriskt: "Jag vill inte!". Sedan ser ett par män till att lastbilens avgaser leds in i lastutrymmet. Den kör runt varv efter varv på en grusplan nedanför några betonghus i ett förortsområde medan mördarna tyst tittar på. En av dem, i grå kostym och blekt ansikte, vänder sitt ansikte in i kameran och tittar på oss, plötsligt inser vi att vi själva är en del av det som sker, att vi bevittnar utan att ingripa. Vi får sedan i en rad scener inblick i den askgrå mannens (Klas Gösta Olsson) tragiska liv som ekar tomt och meningslöst. Han är en mäklare som inte säljer lägenheter till unga par som behöver bostäder, utan till dem som har råd att betala för dem, och han låter sin egen son tatueras med Volvos logga i pannan för att sponsra dennes kommande idrottskarriär.

I ”Härlig är jorden” möter vi en hänsynslöst objektiv kyla som får oss att känna oss medskyldiga till de fruktansvärda övergrepp och det samhällsförfall vi betraktar. Vi är lika passiva och likgiltiga som karaktärerna i filmen. Med Förintelsen i åtanke och influerad av den judiske filosofen Martin Buber vill Andersson samtidigt visa oss att det bästa vi kan göra är att aldrig glömma, lära oss av historien och försöka undvika att återupprepa den. Den chauvinistiska nationalismen och den hela tiden latenta fascismen och kvardröjande nazismen i den svenska samhällskroppen påminns vi ständigt om genom hela Anderssons filmskapande.

Han hade då i över 15 år i huvudsak sysslat med att göra reklam- och informationsfilmer. Det var den två år äldre polske regissören Krzysztof Kieślowskis stora framgångar i slutet av 1980-talet som inspirerade honom att själv återvända till det rent konstnärliga filmskapandet.

Efter sitt enorma genombrott med den romantiska, men också djupt samhällskritiska ”En kärlekshistoria” 1970, drabbades det unga geniet Andersson av svåra motgångar. Nästa långfilm, det existentiella dramat ”Giliap” (1975), betraktas i dag som en av de bästa svenska filmer som gjorts, men blev då svalt bemött av både kritikerkåren och publiken.

Vi får följa den unge mannen kallad "Giliap" (Thommy Berggren) som tar anställning som kypare på en nedgånget hotell i en lika nedgången liten svensk kuststad. Där lär han känna de andra desillusionerade anställda som i tristess lever torftiga liv och har diffusa drömmar om något annat. De lider alla av tafatthet och oförmåga att nå fram till varandra, men förenas i hatet mot den auktoritäre rullstolsbundne chefen ( Lars-Levi Læstadius), en kvarleva från ett gammalt samhälle och dess traditioner.

Andersson valde att, till skillnad från debuten och det rådande radikala och realistiska svenska filmskapandet, spela in ”Giliap” i uppbyggda studiomiljöer och dess nästan misantropiska pessimism stämde inte alls överens med tidens samhällskritiska, men samtidigt närmast utopiskt optimistiska ideal om det rättvisa samhällets snara ankomst. Vi känner igen absurditeten, stillsamheten, de grå miljöerna, tonen i filmspråket och det ständiga bruket av psalmer och religiös musik från Anderssons senare filmer. Även en i sammanhangen ”reaktionär” som den svenske filmnestorn Ingmar Bergman tyckte att ”Giliap” var bedrövlig och att den unge kollegan (och konkurrenten) helt skulle lägga ner att göra filmen. Andra som författaren och akademiledamoten Lars Forssell hyllade filmen och betraktade den som en filmisk essä över människans levnadsvillkor, ett ämne som följt Anderssons skapande.

Följden blev att Roy Andersson i 25 års tid hänvisades till reklamfilmsgebitet, men där tog han också tillfället i akt att utveckla ett säreget filmspråk som tog ren konstnärlig form i just ”Härlig är jorden”. De tragiskt grå människorna och deras lika dova livsmiljöer i kortfilmen återkommer i Anderssons stora långfilmsåterkomst ”Sånger från andra våningen” (2000), den första delen i hans internationellt hyllade ”Levandetrilogi”, tre filmer om att vara människa. Plötsligt tilldelades Andersson fem guldbaggar, bland annat för bästa regi och film. ”Sånger från andra våningen” ärades också med juryns specialpris vid filmfestivalen i Cannes samma år.

I likhet med reklamfilmerna och ”Härlig är jorden”, men till skillnad från de tidigare långfilmerna, bygger Andersson upp sin film i en sorts tablåer utan några som helst kamerarörelser. Hela filmen består av endast 46 klipp som staplas efter varandra. Ingenting ser vi i närbild, utan endast in i de i varje detalj perfekt byggda och välkomponerade scenerna. Ytterligare detaljer har sedan lagts till genom att målas på glasskivor som scenerna filmats igenom. Det finns heller ingen särskild huvudperson att följa, utan vi får inblickar i en rad människors liv som i sig inte har någon relation till varandra. Men temat är det samma som i ”En kärlekshistoria” och ”Giliap”, Andersson skildrar hur det moderna kapitalistiska samhället sliter sönder våra relationer och gemenskap och gör oss allt mer vilsna, tomma och ensamma.

I surrealistiska sekvenser för hans oss till ett dödsmärkt Sverige där domedagsstämningen inför millennieskiftet råder. Vi ser en man i en tunnelbanevagn var ansikte är svart av sot, i sin högra hand håller han plastkasse med förkolnade rester av dokument. Senare får vi veta att han har satt eld på sin egen möbelbutik för att försöka lura till sig försäkringspengar. I en korridor klamrar sig en annan man desperat fast kring benet på sin chef, som just har avskedat honom, och gnyr plågat: ”Jag har jobbat här i 30 år!”. Gatorna fylls av bilköer på grund av de långa tågen av självspäkande börsmäklare som likt medeltidens flagellanter piskar varandra där de långsamt drar fram på led genom ett förfallande Sverige. Ekonomerna försöker förtvivlat finna en lösning på problemet med att det har blivit för dyrt att arbeta och rådvilla tar de till slut en spåkvinnas kristallkula till hjälp. Samtidigt börjar samhället offra sina barn för att blidka de högre makter. Inför präster, militärer, politiker och medborgare i folkdräkt knuffas en ung flicka ner för ett stup. De som kan tar med sig så mycket de kan roffa åt sig och flyr landet. Den oundvikliga domedagen rycker närmare för varje scen.

Sju år senare följde Andersson upp succén med ”Du levande”. Filmen är uppbyggd på samma vis som sin föregångare. Hans långsamma sätt att skapa filmer genom att i studio bygga upp minutiöst detaljrika dekorer innebar att varje enskild scen tog sex veckor att sätta upp och spela in.

”Du levande” bygger på den tyske skalden Johann Wolfgang von Goethes ”Romerska elegier”, en samling klagodikter utgivna 1795, och filmens titel är hämtat från strofen ”Gläds då, du levande, i din ljuvt uppvärmda säng, innan Lethes (glömskans och omedvetenhetens gudinna i den grekiska mytologin) iskalla våg slickar din flyende fot”. En uppmaning om att glädjas över vår korta stund på jorden innan den är över. Människorna vi möter filmen är inte det minsta glada och drömmer om ett bättre liv, något som aldrig förverkligas medan deras dyrbara tid rinner dem ur händerna. Det svenska samhälle de lever i är grått och enahanda, det inger inte heller några möjligheten till lycka, men i deras fantasier möter vi en helt annan ljusare tillvaro.

Ytterligare sju år senare satte Andersson punkt för sin trilogi med den långt betitlade ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron”, den enda svenska film någonsin som tilldelats det prestigefulla Guldlejonet vid filmfestivalen i Venedig. Den långa titeln var inspirerad av den nederländske konstnären Pieter Bruegel den äldres berömda målning ”Jägarna i snön” (1565), i vilken vi ser en flock fåglar som sitter i nakna träd och betraktar ett jaktsällskap som vandrar fram genom ett vinterlandskap. Andersson tolkar bilden som att fåglarna förundrat betraktar de egendomliga människorna nedanför dem och i sin film ställer han oss den obekväma frågan: ”Vad håller vi på med egentligen?”.

Likt de tidigare filmerna i trilogin är ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron” uppbyggd i tablåer, men de binds ihop av att vi får följa två försäljare av skämtartiklar som rör sig genom tid och rum, från gammaltestamentlig tid till nutid.

”Om det oändliga” gav Andersson tidigare i höst Silverlejonet för bästa regi i Venedig (Guldlejonet för bästa film gick till amerikanen Todd Philips ”Joker”). Den har beskrivits som en fristående fortsättning på ”Levandetrilogin”. Han rör sig precis som i sin senaste film genom historien och vi får möta personer som Adolf Hitler och Ivan den förskräcklige. Inspirerad av den klassiska sagoberättelsen ”Tusen och en natt” låter Andersson oss ledas genom filmen av en fe. Ännu en gång påminner han oss om livets sköra skönhet och vårt ansvar för att föra det vidare.

I kväll är det premiär för "Om det oändliga" på både Filmstaden och Elektra i Västerås.