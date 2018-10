Det gäller att skapa samsyn i politiken

Dagen Efter. Vad hände? Valet är över. Förvirring. Vem ska kela med vem? Nu föreslår Åsa Eriksson samarbete mellan socialdemokraterna (S) och moderaterna (M). På riksnivå. Men, låt oss släppa Rikspolitiken ett ögonblick.

Vi börjar med Norberg.

Här kämpade alla tappert. Resultat. Jämnt. Många kan kalla sig vinnare. Ja, förutom vänsterpartiet (V) och sverigedemokraterna (SD). Så kan det gå.

I politiska termer då? En minimal vinst för vänsterblocket. Betyder det att S och V har fritt fram för sin politik? Tveksamt. Här gäller det att skapa samsyn. Respektera även den förlorande sidan. Varför? Jo, om 49 procent står på ”förlorarsidan” - då måste denna få utrymme i beslutsprocessen. Visst, S plus V har majoritet – men marginalen är smal.

Grovt talat – samma status som riket i övrigt. Men, här verkar vår kommun kunna styras med detta enda mandat.

Men? Ska en rösts övervikt i fullmäktige leda till majoritetsstyre? På papperet, ja. Men är det rätt? Tveksamt. Med så tunn ledning måste vinnaren ta hänsyn till förloraren. Låt oss hoppas att det blir så framöver. Ingen ”sida” vinner på konfrontation. Sök värdegrund. Tror att våra partier klarar det.

Vad V sysslade med i vårt val kan man ju undra? Var fanns de?

Fyra år, rätt länge, ett mandat? Äh, sträck ut en hand ... Fullmäktige borde hitta harmoni och samsyn med blicken riktad framåt. Det är vad vi väljare vill. I lokal­politik bör det fungera. Frågorna som beslutas gäller Norbergs bästa.

Vidare – i valanalysen måste man erkänna ”DiN”. Deras resultat visade vad glöd och engagemang betyder.

Orkar vi så tänka på Rikspolitiken? Bara några rader. Jag lovar.

Där verkar det vara svårt med harmoni. Varenda politisk millimeter bevakas. Strunt samma vad envishet och ”gloriösa positioner” kostar Sverige. En tungviktsmästare ger inte upp sin titel utan strid. Och utmanaren vill vinna på knockout!

Åsa Eriksson vill flytta ihop med moderaterna. Det funkar i Fagersta. What? Vi talar ju om Sverige! ”S och M – gifta?” Snacka tvångsgifte! Svårköpt! Drar undan mattan för många av oss väljare. Vart tog ideologi vägen? Är det SD som bestämmer agendan? Sorry Åsa, men den lösningen är minst sagt äventyrlig. Många av oss väljare skulle känna sig svikna. En farlig väg. Alltså, bort det!

Och högern är på jakt. Steve Bannon, Trumps ”spindoctor”, dyker upp i Europa. Agendan? Kapitalism. Den som tjänar mest är bäst! Nonsens! Högern måste hållas kort!

Så frågan kvarstår: Finns någon lösning? En ofarlig kompromiss? Jodå. Sök ”neutral mark”. S borde tänka ”stort” med sina 100 mandat. Bjud in centerpartiet (C), liberalerna (L), miljöpartiet (MP) och kristdemokraterna (Kd), svarar för 89 mandat. Speglar en bredare väljarkår än M. Ger totalt 189 mandat! Perfekt! Så måste förstås Annie Lööf få bli statsminister. Det måste S offra för makten! Gör en deal med Svenska folket! Det är vi värda.

Valutafallet är inte ”vårt” fel. Det är partiernas. Som valt att ”limma rygg” på varandra, så att ingen väljare skulle märka skillnaden

”Att ha” är inte definitionen på lycka. Inte heller på empati. Kom igen – samhället lever på gemenskap. ”Ge och ta”. Blodet rusar runt i samhällskroppen tack vare detta hjärta. Slutar det att slå, ja då slutar kroppen att fungera.

Så, till rikspolitiker säger jag: Släpp in fler i ”värmen”. Samarbeta! Sverige är större än småskuren maktkamp!

Ni tjänar oss – go and fix it!

Richard Hichens-Bergström

Demokrat och ÖFK-supporter!

