M: Vi medverkar till att det byggs för framtiden

Stig Henriksson (V) påstår att jag varken läser bokslut eller protokoll. Jag läser noggrant både protokoll och bokslut.

Fagersta investerade 2014 för 59 miljoner men ser man på längre sikt märker man tydligt att Fagersta underinvesterade, mellan 2009 och 2013 investerade Fagersta för 104 miljoner. Enligt Hans Granlund ska Fagersta investera för 40 miljoner per år vilket blir 200 miljoner 2009-13, alltså 50 procent underinvesterat så ”Vänstern satsade i Fagersta" stämmer inte.

Fick vi några nya bostäder? Fick vi nya företagsetableringar? Blev det ett handelscentrum? Kulturhus? Utbyggnad skolor och förskolor? Centralkök? Det är ingen tävling om vem som investerar mest, vi fokuserar på vad som blir verklighet och M medverkar till att Fagersta bygger för framtiden.

Vänstern fick styra under borgerlig utsvältning under åtta år, konstigt att man då under vänsterns påstådda framgångar i budgetförhandlingarna nu får se en minskning av statsbidraget som drabbar Fagersta negativt. Hans Granlund, vänsterns stjärnskådare, blandar ihop olika projekt och påstår att det är storstilade planer som inte kommer att klaras av. Vi kan redan se resultat.

Jan Johansson (M)