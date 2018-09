Nu räcker det med utredande om äldreboende

Vi lyssnade på valdebatten den 29/8 via Fagersta-Posten. På frågan om byggande av ett nytt äldreboende började flera politiker prata om ytterligare utredningar med anledning av att kön till särskilt boende för närvarande är kort. Snacka om kortsiktigt tänkande. Under många år har väntetiden för att få en plats varit mycket lång. Lagens tre månader har i många fall varit upp till sex månaders väntan. Orsaken till nuvarande korta väntetider är bland annat många dödsfall. Väntetiderna kommer snart att återgå till den situation som gällt under de senaste åren. På sikt när de stora kullarna födda på 40-talet behöver ett annat boende kommer Fagersta att behöva bygga fler nya äldreboenden.

Politiker! Tänk långsiktigt och fullfölj planerna på att bygga det nya äldreboendet nu! Se på Hallstahammar som byggt ett stort modernt boende med öppna planlösningar placerat i ett öppet landskap med stor trädgård. Håll era vallöften om att satsa på äldreomsorgen.

Pensionärsorganisationerna i Fagersta:

PRO

SPF Seniorerna

SKPF Pensionärerna