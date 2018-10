Önsketänkande om fler behöriga lärare

Svar till insändare från "Hugin och Munin" (24/9). I mitten av 90-talet, när jag flyttade till Skinnskatteberg, fanns här en skolchef och två rektorer, varav en svarade för högstadiet och en för låg- och mellanstadiet. Dessutom fanns det en tillsynslärare och arbetslagsledare, som redan då ersatte de tidigare huvudlärarna i skolan. De senare var betydligt fler än både dagens och gårdagens arbetslagledare och de hade en viktig uppgift som kunniga pedagoger med ansvar för skolans olika ämnen. Deras uppgift var också att förmedla sina erfarenheter och kunskaper till övriga lärare med samma ämnen. Den uppgiften finns överhuvudtaget inte idag.

Vår nuvarande skolchef fick starta sitt arbete i vår kommun med att ta fram ett gediget underlag till Skolinspektionen, som lämnat ett högt vitesföreläggande på vår skola på grund av långvariga stora brister. Han lyckades med hjälp av sina medarbetare med det och skolan kunde gå vidare i sitt arbete. Under några år blev skolarbetet mycket tungrott ¨å grund av de många flyktingar som samtidigt kom till vår kommun. De påverkade naturligtvis resultaten i avgångsklasserna, då många inte kunde svenska. Flera ledarbyten har också bidragit till en dålig kontinuitet. Skolan behöver arbetsro.

Den stora stötestenen idag är bristen på behöriga lärare. Redan på 1970-talet var det svårt att få tag i behöriga lärare i fysik, kemi och matte. Ungdomar som hade sådana intressen blev mycket hellre ingenjörer. Lärarbristen finns över hela landet och kommer troligen att bli värre, innan det vänder. Universitet och högskolor får inte tillräckligt många sökande till lärarutbildningarna och många kommer in med mycket blygsamma kunskaper. Det går att önska sig behöriga lärare, men det är oerhört svårt att locka dem till små kommuner långt från stora städer. I Västmanland finns en nära kontakt med vår högskola i Västerås och vi får alla hoppas, att utvecklingen går åt rätt håll.

När skolan kommunaliserades och Göran Persson lade ner speciallärarutbildningarna, med hänvisning till att alla lärare skulle vara speciallärare (utan behörig utbildning), huvudlärarna försvann och uppgiften rann ut i sanden. Lärarnas långa sommarlov stack i ögonen och försvann. Att de flesta lärare under skolåret lade ner mycket mer än 40 timmar per vecka på sitt arbete, var det ingen som förstod. Tvärtom, alla lärare skulle arbeta i skolan 40 timmar per vecka utan egen arbetsplats. Att många inte kände sig lockade att bli lärare längre, är helt begripligt.

Alla skolpolitiker är medvetna om skolans problem. Att finna konstruktiva lösningar är inte lätt, när förutsättningarna ser ut som de gör.

Men den vise guden Odins korpar, Hugin och Munin, de är väl insatta i skolans problem och har också lösningen: ”fler behöriga lärare, mindre klasser och inte en massa byråkrater som sitter på varandra”. Annat var det förr i tiden, när ”antalet barn var mycket större”.

Jag har arbetat hela mitt yrkesliv i skolan och trivdes väldigt bra, men förutsättningarna var helt andra än nu och jag har inget behov av att gömma mig bakom en korp.

Vanja Leneklint (L)

Anmäl text- och faktafel