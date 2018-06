Vad görs för de 700 förskolebarnen i Fagersta?

Har under våren följt debatten om den svenska förskolan på nationell och kommunal nivå. Har läst många artiklar i svenska dagstidningar från olika städer från norr till söder. Har läst olika debattartiklar, ledare och insändare. Har sett inslag på SVT och TV4.

Vad jag slås av är styrande politiker och kommunanställda i olika administrativa positioner inte verkar ta situationen eller farhågorna på allvar.

Jag personligen tror inte att en hel yrkeskår skulle protestera och demonstrera som förskollärare och barnskötare gör just nu om det inte ligger någon sanning bakom detta med för stora barngrupper och en pressad arbetsmiljö.

Det är nog många inom förskolan här i Fagersta kommun som undrar vad våra lokala partier/politiker tänker göra för att förbättra arbetsmiljön för de drygt 130 arbetstagare i kommunen som arbetar inom förskolan. För att inte tala om de ungefär 700 barn som vistas i förskolan i Fagersta varje dag.

Utifrån insändare känns det som framförallt V och S skyller på varandra om hur situationen i Fagerstas förskolor ser ut. Men i ärlighetens namn så är båda partierna lika skyldiga till hur situationen är. S började spara i slutet av 1990-talet. V fortsatte under sina år vid makten i kommunen. S tycker de vänt trenden och det kanske de gjort, men barngrupperna är fortfarande lika stora och under vissa perioder under året ännu större.

Nu vill V enligt insändare följande. ”Vänsterpartiet föreslår att vi senast 2019 ska uppnå Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek inom förskolan.” Det borde ju betyda att om ungefär 570 dagar finns det här i Fagersta fyra nybyggda förskolor för att täcka behovet! Och det borde anställts cirka 40 nya utbildade kollegor till de redan anställda! Detta utifrån den sammanställning Pia Boiardt lade fram 2015 och som visade att behovet var 13-14 ytterligare avdelningar.

Så ansvariga politiker i Fagersta, hur ser ert valmanifest ut angående förskolan? Hur ser era tankar och funderingar ut angående förskolan? Vilket av partierna i Fagersta ska jag rösta på i valet den 9 september? Så att barn, förskollärare och barnskötare får bästa möjliga förskolemiljö att vistas i.

Fundersam kommuninvånare