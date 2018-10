Våldtäktsmannen Niklas Eliasson vill ha skyddad identitet bara dagar innan frigivningen: ”Måste finnas någon hotbild”

Niklas Eriksson - som han numera heter - släpps ut från fängelset till en villkorlig frigivning på torsdag i nästa vecka. Då har han avtjänat två tredjedelar av det tolvåriga fängelsestraff han dömdes till 2011 efter ett stort antal sexuella övergrepp mot kvinnor i Örebro, bland annat två våldtäkter.

Hans ansökan om skyddad identitet kom in till Skatteverket så sent som i torsdags förra veckan, alltså bara 14 dagar innan frigivningen.

– När det kommer in en ansökan sätter vi en tillfällig sekretessmarkering i väntan på ett beslutet om skyddad identitet. Det gör vi för att skydda eventuella nya uppgifter som kommer in under tiden, till exempel om den personen flyttar eller byter namn, säger Tomas Tekmen.

En sekretessmarkering innebär att det blir svårare att ta del av en persons personuppgifter i folkbokföringen, adressen tas bort från register som Eniro eller Hitta, till exempel. Men det är också en form av varningssignal som innebär att det ska göras en prövning innan uppgifter om den berörda personen lämnas ut från till exempel myndigheter.

– Jag vet till exempel att Försäkringskassan har en grupp som arbetar med att bara göra såna prövningar, säger Tomas Tekmen.

Men det är inte vem som helst som kan få sekretessbelagda personuppgifter, det räcker inte med att man vill gå under jorden en period.

– Det måste finnas någon form av hotbild som också ska vara dokumenterad någonstans, hos polisen eller socialtjänsten, till exempel, säger Tomas Tekmen.

– Därför vet man aldrig hur länge man får vänta på ett sekretessbeslut, det beror på hur lång tid vi får vänta på dokumentationen, säger han.

