Ovanligt låg sjukfrånvaro på förskolan under corona: ”Alla var friska jättelänge”

Regnet hänger i luften och på gården till förskolan Vilhelmina är det full fart. Barnen är ute och cyklar och leker med rockringar. Sommarlovet närmar sig och det är lite färre barn på plats än vanligt. Men under våren har sjukfrånvaron bland barnen varit ovanligt låg.

– Vi har knappt haft några sjukdagar under våren, varken bland barnen eller personalen, säger Jenny Amnå, förskolelärare.

De ser en tydlig koppling till coronapandemin och att de varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De har delat ut information till alla föräldrar på olika språk.

– Alla vårdnadshavare har tagit det seriöst. Tidigare har vi inte alltid skickat hem småsnoriga barn, de kan ju vara snoriga och pigga. Nu har barnen varit hemma vid minsta förkylningssymptom, säger Lena Abrahamsson, barnskötare.

Precis i början av pandemin var frånvaron på förskolan något högre än vanligt. Under några veckor i slutet av mars och i början av april var en del barn hemma av andra anledningar än sjukdom.

– Då höll en del föräldrar barnen hemma på grund av oro. Barngrupperna var hälften så stora som vanligt och vi fick tid att landa i allt, säger Jenny.

– När barnen kom tillbaka var alla friska jättelänge, säger Lena.

Den långa perioden under våren med fulla barngrupper och låg sjukfrånvaro har förvånat personalen. De säger också att de i stort sett klarat sig med befintlig personal. Att både familjer och personal varit mer försiktiga med aktiviteter på fritiden kan också ha bidragit till att färre blivit sjuka.

– Jämfört med ”vabruari” och mars ett vanligt år är det jättestor skillnad, säger Jenny.

Under våren har de lagt om en del av verksamheten på förskolan, för att minimera smittorisken. De har varit utomhus under en större del av dagen och även haft fler samlingar utomhus. De har undvikit att bjuda in gäster utifrån och har hållit sig på förskolegården.

– Det har varit många skolklasser i Vilhelminaparken så vi har inte gått dit. Vi delade upp avslutningen och vi undviker att samla för många barn samtidigt, säger Jenny.

Nu finns det en förhoppning om att lärdomar från den här tiden ska hjälpa dem att minska sjukfrånvaron även efter att pandemin är över. Framförallt handlar det om vinsterna i att stanna hemma, även med lindriga sjukdomssymptom.

– Det gäller oss vuxna också. Man kan vara lite dålig på det annars, men det gör skillnad, säger Lena.

– Det är en vinning för vårdnadshavarna också att barnen får komma tillbaka till en frisk förskola. Annars blir ju barnen sjuka igen direkt, säger Jenny.