Pandemin gav Erica mer tid med familjen: ”Ibland svårt att hinna med jobb och föräldraskap”

Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag har en bakgrund som arkeolog och historisk hantverkare och projektledare. Nu har jag jobbat här på biblioteket i sex, sju år. Jag jobbar med programverksamhet för barn och unga, och bokar kulturprogram, köper in böcker och material och utställare.

Hur har ditt privata liv påverkats av pandemin?

– Det har blivit mycket mera vab och hemmatid vilket har gett positivt utrymme för hemmet. Jag tycker det har inneburit mycket mindre stress hemma och bättre kontakt med mina barn. Ibland är det svårt att hinna med både jobb och föräldraskap, men nu har jag hittat utrymme att reflektera över mitt liv. Vi har kunnat flytta så vi kommit närmare mitt jobb och barnens kompisar och fritidsaktiviteter.

Beskriv hur pandemin påverkat ditt jobb på biblioteket.

– Det har blivit väldigt lite kvar av bokcirklar, teaterföreställningar, klassbesök och högläsningar. Men vi har blivit bättre med att komma ut med service som vi hade innan men som samhället inte riktigt har snappat upp att vi har. Som "boken kommer" när vi åker hem till folk och lämnar böcker. Och så lämnar vi bokpåsar på förskolor som föräldrarna kan låna hem

Hur har öppettiderna påverkats av pandemin?

– Vi har bara stängt ett par dagar under hela perioden, men sen pandemin bröt ut har vi inte längre helgöppet. Däremot har vi börjat med meröppet så att man kan komma in under större del av dygnet på egen tid och göra självservice på biblioteket.

Hur har ni gjort med säkerheten här på biblioteket?

– Först och främst har vi ju en begränsning av hur många man får vara i lokalen, och det har funkat bra. Vi har spritt ut sittplatserna och separerat till mindre enheter så man kan sitta på fler ställen i biblioteket men i mindre grupper. Vi har handsprit vid dörren, en plexiglasskärm och visir att använda om vi vill. Vi har haft tid och möjlighet att visa låntagarna hur de kan låna och lämna tillbaka böcker själva utan att behöva komma nära någon.

Hur ser du på framtiden efter pandemin?

– Vi märker tydligt att när vaccinationerna kommit längre så kommer våra besökare tillbaks, men vi märker också att det är några som har hittat nya rutiner Nu under pandemin har en del kunnat jobba lite hemifrån. Jag hoppas att möjligheten att välja att jobba hemma kommer att vara kvar efter pandemin, framför allt för småbarnsmödrar som är de som bränner ut sig mest i samhället.

GUNNAR MOLIN