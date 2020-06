Rekordvärme drar in över länet: ”Kan bli varmaste någonsin”

– ­Det kommer in väldigt varm luft söder ifrån in idag och vi kan vänta oss en temperatur runt 30 grader mellan onsdag och lördag, säger meteorologen Per Holmberg vid Storm.

SMHI har gått ut med en värmevarning, där de bland annat varnar för att risken för skogsbränder är mycket stor på flera platser runt om i Sverige.

Den höga temperaturen innebär även en ökad påfrestning på kroppen, vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper i samhället.

– Under torsdagen och fredagen kan temperaturen snudda vid värmerekordet i Västerås för juni månad, som ligger på 33,6 grader. Temperaturen bör iallafall komma upp i 32 grader imorgon, säger Per Holmberg.

De varmaste värdena hittills för Västerås uppmättes i juni 1947, sedan de officiella mätningarna startade år 1901.