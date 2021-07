Ryttarklubb startar integrationsprojekt för elever: “Början på någonting större”

Direkt när man svänger in till ryttarklubben i Hedkärra utanför Fagersta möts man av en fridfull atmosfär. Hästar betar i hagarna kring stallet och här träffas unga som gamla för att del av föreningslivet som knyter dem samman. En välkomnande miljö är precis vad klubben eftersträvar med ett nytt integrationsprojekt.

– Vi vill öppna upp vår verksamhet för fler att ta del av, det finns många områden som ridskolan kan användas inom, berättar Marie Viberg som ridit på klubben i nästan hela sitt liv och dessutom är speciallärare på Alfaskolan i Fagersta.

Det är här eleverna kommer in i bilden. I projektet är det tänkt att alla mellanstadieelever på just Alfaskolan ska få testa på att få vara i stallet och rida under idrottstimmarna.

– Mer än 80 procent av eleverna har ett annat hemspråk än svenska, och som lärare på skolan ser jag att många inte har så mycket att göra på fritiden, framförallt flickorna, säger Marie Viberg.

– Vi valde att fokusera på Alfaskolan eftersom den ligger i ett område som enligt mätningar är ett av de mest segregerade och idrottssvaga i kommunen, tillägger Jimmy Kättström, verksamhetschef och ridlärare på klubben som anslutit till samtalet på väg mot ridklubbens kafeteria.

Marie Viberg och Jimmy Kättström är tillsammans med Malin Öhman, också ridlärare, projektets initiativtagare. Under flera år har de arbetat med att ge bland annat elever möjlighet att testa på hästlivet, vilket de nu vill utveckla till att bli mer varaktigt.

– Tanken väcktes – hur kan vi få barn med intresse men inte möjlighet att komma hit och ta del av verksamheten? Får man chansen att prova på saker kanske man fattar tycke för någonting man inte alls trodde att man skulle gilla, säger Jimmy Kättström.

Varför just hästar? Svaret känns givet i stallmiljön som känns inbjudande och fridfull trots de många människor som kilar in och ut ur kafeterian och ett korsdrag som får dörrar att slå igen.

Malin Öhman, som just slagit sig ner vid bordet, berättar hur utvecklande det är att vara med hästar. Det kräver ett fokus eftersom man hela tiden måste vara närvarande och veta hur man hanterar hästen på ett säkert sätt.

– Man blir fostrad till att hjälpas åt och det skapar en struktur som man har med sig även utanför stallet, tillägger Jimmy Kättström.

Projektet är uppbyggt i vad de beskriver som en fyrstegsraket. Första steget är att eleverna besöker stallet under skoltid, nästa ett ridläger som de själva anmäler sig till. Vill eleverna fortsätta är tanken att de ska kunna fortsätta rida subventionerat, och i det fjärde steget är man en del av klubbens ordinarie verksamhet.

– Vi vill få hit folk på riktigt, inte att man bara får komma och hälsa på. För att projektet inte ska rinna ut i sanden söker vi bidrag för tre år, berättar Marie Viberg.

Totalt behövs cirka 350 000 kronor. Nyligen fick de 40 000 kronor i bidrag från RF-SISU, Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund, vilket räcker för att dra igång första terminen i höst. Nu saknas bara finansiering för bussturerna till stallet, vilket de ansökt om hos Fagersta kommun som de fortfarande väntar på besked från.

– Första gången vi hade ett sådant här projekt kunde vi inte erbjuda barnen skjuts, vilket blev ett problem. Det var jättemånga anmälda men ett extremt stort bortfall. Nästan hälften kom inte, berättar Jimmy Kättström.

De funderade på om det berodde på att eleverna tappat intresset, men fick snart reda på att så inte var fallet.

– Det visade sig att de ville rida men att föräldrarna inte förstod varför de skulle lägga tid på att skjutsa dem. De såg inte vinningen i det och insåg nog inte vad barnen gick miste om. Alternativt kanske man inte har körkort och bil eller råd att skjutsa dem. Det finns så många parametrar, säger Jimmy Kättström.

När de gången efter fick bidrag och kunde erbjuda skjuts kom alla som hade anmält sig.

– De här barnen kommer inte på eget bevåg, vi måste bjuda in för att de ska hitta oss, säger Marie Viberg.

Alla tre poängterar att målet egentligen inte är själva ridningen, utan att ge eleverna en möjlighet till samhörighet och en chans att testa på föreningslivet.

– Det finns inget egenvärde i att sitta på en häst, det viktiga är att man blir en del av ett sammanhang. Det är ett fantastiskt ställe att möta människor på, oavsett vem man är blir hästen en naturlig samlingspunkt, säger Jimmy Kättström och får instämmande nickningar från Marie Viberg och Malin Öhman.

Under flera års tid har de strävat efter att få bland annat kommunen att förstå vilken resurs de är.

– Vi kan göra så mycket mer. Använd oss till det vi faktiskt är duktiga på och ta vara på de resurser som redan finns, säger Jimmy Kättström och fortsätter:

– Projektet är en början på någonting större. Inte bara hos oss, utan alla ridskolor i Sverige fungerar i princip på samma sätt. Verksamheten är främst igång på kvällarna så hela dagarna finns att använda. Vi kan bidra med vad vi har, det är bara att ställa frågan.