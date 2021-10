Så hårt drabbades turismen av pandemin 2020

Anmäl text- och faktafel

Tillväxtverket konstaterar via ett pressmeddelande att "turismen drabbades hårt av pandemin under 2020".

Turismkonsumtionen i Sverige minskade med 38 procent under 2020 jämfört med året innan. Konsekvenserna blev minskad sysselsättning och ett minskat bidrag till samhällsekonomin.

Turismens andel av BNP sjönk till 1,6 procent 2020, vilket motsvarar en minskning av turismens så kallade förädlingsvärde med 33 procent jämfört med 2019.

Medelantalet sysselsatta inom turismen minskade med 9 procent

Pandemiåret 2020 hade en stor negativ påverkan på gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige. Under 2020 registrerades totalt 43,3 miljoner gästnätter i Sverige, 24 miljoner färre än 2019, vilket motsvarar en minskning med 36 procent. Gästnätter från utländska besökare stod för den största relativa minskningen, 72 procent jämfört med 2019 och uppgick till totalt 4,7 miljoner. Svenska gästnätter minskade med 24 procent under samma period till totalt 38,1 miljoner.

– Den uteblivna turismen från utlandet är det som slagit allra hårdast. När våra grannländer stängde gränserna stannade turisterna hemma. Från Norge, som normalt sett är vår största utlandsmarknad, försvann nästan 90 procent av turisterna, meddelar Tillväxtverkets analyschef Kristian Seth.

Här är ett uttdrag från Tillväxtverkets rapport med fokus på turismnäringen i Västmanland:

Relativ minskning av gästnätter i Västmanland: Gästnätterna i Västmanland sjönk med 21 procent 2020 jämfört med 2019. Bara Dalarna (-20 %), Västernorrland (-20 %), Halland (-19 %) och Gävleborg (-16 %) har mindre minskningar. Noterbart är dock att Västmanland hade lägst antal gästnätter även 2019.

Minskning av utländska gästnätter: I Västmanland minskade gästnätterna bokade från utlandet med 65 procent 2020, jämfört med 2019. Störst relativ minskning hade Värmland, Kalmar. Örebro och Västra Götaland (-80 %) och minst hade Dalarna (-52 %).

Andel utländska gästnätter: Under 2020 hade Västmanland näst minst antal utländska gästnätter, de stod endast för 5 procent av det totala antalet gästnätter i länet. Endast Gävleborg hade en lägre siffra (4 %). Högst antal utländska gästnätter hade Kronobergs län (23 %).

Boendeformer gällande gästnätterna: I Västmanland handlade gästnätterna 2020 om hotellnätter i över 60 procent av övernattningsbokningarna. Knappt 30 procent handlade om stugor och lägenheter. Resten handlade om vandrarhem, stugbyar och campingar.

Logiintäkter: En sammanställning visar att Västmanland kunde räkna in knappt 306 miljoner kronor i "turismpengar" 2020. Jämfört med 2019 är det en minskning med 34 procent. Utslaget per invånare i Västmanland bidrog turismen i form av logiintäkter 2020 med 1 104 kronor per västmanlänning. Jämtland hade högst logiintäkter per invånare (5 804 kronor). Stockholm hade störst logiintäkter totalt 2020 (drygt 3,6 miljarder kronor).

Båtnätter: Västmanland hade 925 båtnätter i gästhamn 2020, vilket motsvarar 0,3 procent av alla båtnätter i Sverige. Västra Götaland hade flest båtnätter (123 270).

Fotnot. Tillväxtverket är källan till statistiken i denna artikel, här hittas Tillväxtverkets hela rapport.