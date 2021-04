Så ser krögarens planer ut för golfklubben: ”Inte bara husmanskost”

Under förra veckan kom Fagersta golfklubb överens med Julia Tiger om att hon ska driva klubbens krog under årets golfsäsong. Hennes första dag i köket väntas bli den 1 maj.

Innan dess ska klubben hinna renovera och fräscha upp uteserveringen och restaurangen, medan Julia Tiger ska spika en meny.

– Mycket ska planeras på kort tid och allt är inte helt klart. Det är alltifrån vad vi ska ha för glass, dricka och hur kiosksortimentet ska se ut. Det är jag som bestämmer och det är lite stressigt måste jag säga, säger Julia Tiger.

Hon fortsätter:

– Men jag vill att det ska vara en trevlig golfkrog att komma till där man kan få en god bit mat, även om man inte spelar golf.

Restaurang Bergsmannen, som hon driver via företaget TJ Food, har just nu bara öppet för Fagersta stainless anställda. Att det inte är lika hårt besökstryck som vanligt ger Julia Tiger tid att ge sig in i andra projekt.

– Som det ser ut idag är det bra snurr och väldigt inarbetat på Bergsmannen. Vi vet vad vi gör helt enkelt.

Kommer maten skilja sig åt på ställena?

– Det kommer att skilja sig lite. Vi kikar på en meny som ska vara fast alla dagar i veckan på golfklubben. På Bergsmannen är det husmanskost men det kommer det inte bara vara där ute. Det kommer troligtvis finnas hamburgare och någon sallad på menyn.

Som det ser ut just nu blir det en påsk utan så värst mycket ledighet för Julia Tiger.

– Det hade nog varit svårare att driva två restauranger om det inte vore för pandemin. Men det här innebär nog att jag kommer att få långa arbetsdagar ändå, säger hon.