Så skrevs vilda västern del 2: Winnetou och Old Shatterhand – Karl Mays germanska myt om Amerika

Efter James Fenimore Cooper var det ingen amerikan som omedelbart tog upp stafettpinnen för att skriva fler romaner i västerngenren. Tvärtom var det litterära intresset för Cooper tämligen svagt i staterna och i stället växte en marknad för så kallade ”dime novels”, illustrerade dussinberättelser tryckta på dåligt papper. De gjorde stora pengar på enkla historier om de pionjärer, revolvermän, nybyggare och sheriffer som tämjde vilda västern. Riktiga personer som Billy the Kid, Buffalo Bill, Wyatt Earp och Jesse James, som rent av levde och dog medan de omskrevs, blev till fiktiva figurer.

På andra sidan Atlanten läste man däremot Cooper med stort intresse, det gjorde inte minst den unge tysken Karl May som plöjde ”Den siste mohikanen” (1826) och de andra romanerna i fängelsebiblioteket medan han skissade på de berättelser han själv ville skriva.

May föddes 1842 och växte upp i en extremt fattig vävarfamilj i Ernstthal i dåvarande kungariket Sachsen. Som pojke miste han nio av tretton syskon, men fick själv möjlighet att gå i skolan samtidigt som han bidrog till familjeförsörjningen genom att arbeta på en kägelbana.

Fjorton år ung påbörjade May en lärarutbildning, men hans studier omgärdades av brott. Den fattige May blev påkommen med att stjäla stearinljus från skolan och klockor från andra elever. Han inledde snart en kriminell karriär där han med sin stora talang för skådespeleri och berättelser tog sig fram som bedragare. Det innebar också att May under flera år levde ömsom på gatan och ömsom i fängelset och det var först i fångenskap som han i 20-årsåldern upptäckte litteraturen, men som också gav honom tid att fördjupa i sin katolska tro. Skrivandet och den kristna tron skulle bli Mays livskall.

Som 34-åring klev han ut ur fängelseportarna för sista gången och flyttade in i sina föräldrars hem i Ernstthal. May satte omedelbart igång att skriva ock fick bara inom bara några månader sin första novell publicerad och började arbeta som redaktör på ett förlag i Dresden. Vid sidan av förlagsarbetet fortsatte May att skriva lättsam underhållslitteratur för olika tidningar och inom några år hade han etablerat sig som frilansskribent och författare.

May författade reseäventyr och ungdomsberättelser och blev mycket framgångsrik, berömd och förmögen. I Tyskland och Österrike var han en kändis som turnerade runt och föreläste med särskilda autografkort som han skrev under åt sina beundrare.

Mays mest populära romaner är de han skrev om apachehövdingen Winnetou och sitt alter ego äventyraren Old Shatterhand. Utan att själv ha rest till de platser där han lät deras äventyr utspela sig i skapade May ett mytologiskt och fantasifullt Amerika genom att studera kartor och reseskildringar samt antropologiska och språkvetenskapliga avhandlingar.

Den hjältemodige skarpskytten Old Shatterhand är en tysk emigrant som är stark som en björn och kan sänka en fullvuxen karl med en rak höger. Han bär alltid med sig sina berömda bössor muskedundret ”Bärentöter” (”Björndödaren”) och Henrykarbinen ”Henrystutzen”, som kan skjuta 25 skott i följd utan att laddas om, båda tillverkade av Henry i St. Louis, det vill säga den verklige och berömde vapentillverkaren Benjamin Tyler Henry.

Old Shatterhand är något av en beskyddare av indianerna. Genom en dramatisk händelse blir han blodsbroder med indianen Winnetou som också är hans bästa vän. Winnetou är hövding över apacherna och bär inledningsvis ett stort hat mot de vita sedan banditen Santer dödat hans far och syster. Likt Old Shatterhand är Winnetou en riktig slagskämpe och svag för fräcka vapen och bär den dubbelpipiga ”Silberbüsche” (”Silverbössan”) vars kolv är dekorerad med silvernitar.

Samtidigt präglas de två vännernas personligheter av stort medlidande för andra människor och de tror på det goda i människan, trots det mörker som ständigt hemsöker henne.

Det sista är viktigt, Mays berättelser är tämligen kristna och humanistiska i symbolik och motiv. Samtidigt präglas de av en stark naturromantik och en längtan efter ett enklare liv, eller rent av ett förlorat Eden.

För både europeiska och amerikanska läsare av Mays böcker var det hans förmåga att framställa det vilda och otyglade nordamerikanska landskapet som väckte fascination. Mays hjältar är snarare baserade på den germanska kulturens forntida arketyper och myter än de amerikanska och indianska, i synnerhet Winnetou, en ädel vilde som på ett naturligt vis förkroppsligar de romantiska och kristna värdena i det som May uppfattade som den tyska civilisationen. När apachehövdingen till slut dör ber han några nybyggare att sjunga den katolska hymnen ”Ave Maria” för honom och när han somnar in bekänner han tyst sin kristna tro.

I Tyskland blev May enormt populär och var så läst att hans hjältar blev kända för envar tysk. Han erbjöd en efterlängtad flykt från det industrialiserade samhället och skapade en kollektiv dröm om ett liv bortom den borgerliga och kapitalistiska tillvaron kring sekelskiftet.

Bland kända beundrade finner vi fysikern och Nobelpristagaren Albert Einstein, som läste Mays romaner som ung och som vuxen ständigt sökte tröst hos dem, och framför allt Adolf Hitler som i den politiska självbiografin ”Mein Kampf” (1925) berättar om hur mycket May betydde för honom som pojke. Hitler skildrar hur han blev så tagen av de spännande berättelserna att han glömde bort skolarbetet och att hans betyg började dala. Som ung wienare gick Hitler ironiskt nog och såg den åldrade pacifisten Mays anförande av vikten av fred när denne besökte den österrikiska huvudstaden 1912. May gick bort tio dagar senare och det tog den unge beundraren mycket hårt.

May var inte bara fredsälskare utan också öppet fördömande mot antisemitism och antislavism och uppmuntrade religiös pluralism. Hans kristna humanism rimmade mycket illa med Hitlers nazism. Trots det var författaren en svag punkt för fürhern som sedan stoppade andra nazister från att kasta de tydligt antirastiska böckerna om Winnetou och Old Shatterhand i bokbålens lågor (ett sådant tilltag hade inte heller gemene tysk accepterat, May höll de helt enkelt för kär).

För Hitler låg Mays storhet hans drömska och romantiska verklighetsfrånvändhet, det faktum att May fantiserade fram sitt Amerika snarare än att åka dit och skildra det, gjorde honom i führerns ögon till en bara ännu bättre och viktigare författare. Hitler såg till att hans generaler läste Mays västernböcker och även specialutgåvor trycktes upp och skickades till soldaterna vid fronten för att stärka deras moral och låta Winnetous hjältemod inspirerar dem. Nazisterna, som fascinerades av de amerikanska urinvånarnas uråldriga bruk av svastikan, använde också May i sin propaganda och berättelserna som indianernas undergång blev varnande exempel för hur det går för folk med bristande rasmedvetenhet och hur destruktiv den liberala och kapitalistiska amerikanska kulturen är för världen.

Albert Speer har berättat att när motgångarna tätnade och Tredje rikets oundvikliga undergång närmade sig sökte Hitler, precis som juden Einstein, sin tröst i Mays berättelser, på samma vis som andra finner livsmod i Bibeln eller filosofin.

När de amerikanska soldaterna sedan stred sig fram genom Tyskland förundrades de av mötet med det tyska folket som så väl kände till begrepp som ”indianer och vita” och likt dem själva hade en mytologiserad bild av vilda västern. När de tyska barnen lekte indianer och cowboys var det som att amerikanerna fick se sin europeiska spegelbild.

Mays böcker har skapat en stor fascination i Tyskland för Nordamerikas urinvånare som håller i än i dag och just populariserade bilder och föremål förknippade med indianer är vanliga i landet liksom otaliga temaparker med indian- och västernteman. Sedan första världskriget finns det också särskilda klubbar för vuxna där de under ett par veckor klär ut sig, sover i indiantält och leker vilda västern. Ännu beräknas uppemot hundratusen tyskar årligen delta i sådana aktiviteter. Runt om i världen finns det också särskilda Karl May-sällskap det största i Nederländerna, Australien och Indonesien.

May har även gjort stort avtryck i tyskan genom att införa fortfarande använda vardagliga uttryck som ”ein Indianer weint nicht” (”en indian gråter inte”), ”ein Indianer kennt keinen Schmerz” (”en indian känner ingen smärta”) eller bara ”der letzte Mohikaner” (”den siste mohikanen”), som just beskriver en person som rakryggad går sitt öde till mötes.

Hans texter och berättelser har också inspirerat till musik- och teateruppsättningar. Mays religiösa dikter har blivit till psalmer och andliga sånger och romanen ”Skatten i silversjön” (1890) blev en opera i den schweiziske kompositören Othmar Shoecks händer. Sedan Hermann Dimmlers pjäs ”Winnetou” (1919) har Mays berättelser satts upp som populära uteföreställningar på somrarna runt om i Tyskland.

Efter andra världskriget kom Mays berättelser att spela roll för återuppbyggnaden av Tyskland (både västra och östra delen) och också att återknyta relationer med andra länder. Under 60-talet gjordes en rad västtyska västernfilmer utifrån Mays romaner. Den reslige amerikanen Lex Barker, som tidigare framför allt spelat Tarzan i flera filmer, gjorde rollen som Old Shatterhand och fransmannen Pierre Brice spelade Winnetou. Den senares medverkan var särskilt viktig då han blev en stor stjärna i Tyskland och samtidigt bidrog till att göra tysk film populär i Frankrike, miljontals franska biobesökare såg filmerna om Winnetou och Old Shatterhand.

De spelades in runt om i dåvarande Jugoslavien vars vackra vidder och landskap fick bli platsen för Mays romantiska fantasi om Amerika. Bland dem kan särskild ”Old Shatterhand” (1964) nämnas, en enorm internationell succé som sågs av över 36 miljoner biobesökare, flertalet av dem inom Sovjetunionen. Det var den dyraste produktionen och filmen spelades in i nationalparken Plitvicesjöarna i Kroatien där den berömde österrikiske formgivaren och scenografen Otto Pishinger fick fria händer att skapa ett stort fort, indianbyar, diligensstationer och västernstäder med salooner. För regin stod den argentinske filmskaparen Hugo Fregonese och musiken ingen mindre än den store italienske kompositören Riz Ortolani. Barker och Brice spelar mot den israeliska skådespelerskan och supermodellen Daliah Lavi. Henne ser vi i rollen som apacheprinsessan Paloma, som inte alls är någon ”dam i nöd”, utan gladligen greppar sitt winchestergevär när det börjar skjutas.

Även senare på 70-, 80- och 90-talet har det gjorts tyska filmer och tv-serier baserade på Mays böcker. Senast 2016 visade tysk tv tre nyinspelade filmer om Winnetou skapade av operaregissören Philipp Stölzl.

Mays eget liv och författarskap har också blivit föremål för ett flertal romaner, pjäser, tv-serier och filmer genom åren. Sedan 1928 finns det ett stort Karl May-museum i sachsiska Radebeul och efter andra världskriget och innan murens fall fanns det ett tag en kopia av museet uppbyggt i västtyska Bamberg i Bayern. Det visar utställningar om May, men också autentiska föremål från den amerikanska vilda västern, även skalper vilket har omgärdats av kontroverser och debatter.

May är än i dag en av de mest lästa tyska författarna någonsin. Hans romaner har översatts till 30 språk och beräknas ha sålt över 200 miljoner böcker världen över. Engelska översättningar av Mays böcker trycktes redan på 1800-talet i South Dakota och lästes i USA där han 1902 tilldelades ett hedersdoktorat vid universitet i Chicago för sina insatser för litteraturen. Sex år senare företog han sig sin stora resa genom den kontinent som han ägnat sitt liv åt att skriva om, men tidigare bara besökt i fantasin.

