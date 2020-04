Så sprider kommunerna coronainfo – på andra språk än svenska: ”Viktigt att vi inte blundar”

Anmäl text- och faktafel

"Får ni den information ni behöver om corona?"

Den frågan ställer Annika Hedberg-Roth, utvecklare med inriktning folkhälsa och jämlikhet, till Fagerstas somali-talande invånare i ett videoklipp som kommunen nyligen lade upp på sin Facebook-sida.

Vi vill ställa frågan och se om det finns ett glapp någonstans

Klippet är det första i en rad av videos som kommunen nu producerar på andra språk än svenska. Anledningen är att de har fått signaler om att information om corona inte är lika lättillgänglig för personer som har andra modersmål än svenska.

– Det är ett sätt att försöka nå de grupperna för att starta en diskussion, säger Annika Hedberg-Roth och fortsätter:

– Vi har redan fått en del respons efter första klippet och vi vill gärna att man fortsätter höra av sig till oss. Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att vi säger att man inte förstår informationen utan vi vill ställa frågan och se om det finns ett glapp någonstans.

Vi gör så gott vi kan via de kanaler och kontakter som vi har

I Norbergs kommun har man valt att ta hjälp av civilsamhället för att sprida översatt information om coronapandemin.

– Det går aldrig att garantera att alla tar del av allting. Men vi gör så gott vi kan via de kanaler och kontakter som vi har, säger Karin Nordlund, integrationskoordinator vid Norbergs kommun.

Hon fortsätter:

– Vi har ett nätverk i civilsamhället som vi har spridit olika myndigheters översatta information till. De har sedan lämnat ut lappar och spridit vidare genom sociala medier.

Det blir face-to-face med en armlängds avstånd

Karin Nordlund betonar att även myndigheter som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen arbetar med informationsspridning på sitt håll – och att kommunen även fokuserar på detta i sina olika integrationsprojekt.

– Där har vi tittat på nyheter på lätt svenska om corona och diskuterat i grupp. Om det är någon som har varit sjuk så har de fått se på klippen hemma och sedan har vi ringt upp och diskuterat.

Även i Skinnskattebergs kommun försöker man nå ut till personer med andra modersmål via integrationsprojekten. Där har även Klockarbergsskolan satt upp lappar med information på olika språk. Just nu diskuteras också ett nytt projekt – att nå ut med översatt coronainformation via dörrknackning.

– Det blir face-to-face med en armlängds avstånd. Det är viktigt att vi inte blundar och tittar åt andra hållet, utan att vi gör det vi kan för att nå ut till de här grupperna med de medel vi har, säger Gabriel Andersson, kommunikatör vid Skinnskattebergs kommun.