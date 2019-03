NATTENS NYHETER: Far och son i slagsmål – polis fick tillkallas

Nattens nyheter

Nu är det sommartid. I natt ställde vi om till sommartid. Så om du inte redan har gjort det, kom ihåg att ställa fram klockan en timme.

Far och son i slagsmål i Norberg – anmäldes för misshandel. Polisen larmades till en bostad i Norberg sent på lördagskvällen. En far och en son hade hamnat bråk.

Morgonens toppnyhet

Caroline räddar liv genom telefonen. När du ringer 112 kanske det är Caroline Lissdaniels som svarar. Sedan ett år är SOS Alarm hennes arbetsplats: ”Värst är när barn ringer om att deras föräldrar tagit överdos”.

Sport

Per-Ols ilska efter kvalsegern: "Jävligt pinsamt". Per-Ols hade 10-2 att gå på inför returmötet mot Brickebacken i kvalet till division 2. Men nåt returmöte blev det aldrig eftersom motståndarna aldrig dök upp.

