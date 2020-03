Skogsmästarskolans elever ska undervisas hemma: ”Vi blir sårbara om några av oss blir sjuka”

Anmäl text- och faktafel

På tisdagen kom regeringens besked, att man rekommenderar gymnasier, högskolor, universitet och vuxenutbildningar att införa distansutbildning från och med onsdagen. På SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg följer man rekommendationen och ställer in all campusundervisning.

– Under måndagen fick vi besked att vi skulle planera att gå över till distansutbildning. Vi skulle rapportera senast i slutet av veckan hur vi skulle kunna tänka oss att gå över till distansutbildning men så kom direktivet från regeringen idag, berättar Börje Börjesson, programstudierektor för Skogsmästarprogrammet.

Hur kommer studierna på distans se ut?

– Vi har väl inte alla svaren på den frågan, men vi har jobbat på det i några dagar och funderat på hur det skulle kunna se ut. Det finns digitala hjälpmedel, hemuppgifter och inlämningsuppgifter, så vi får utgå från de alternativen. Vår undervisning bygger ju på fältövningar och praktiska övningar så det blir verkligen något helt annat, säger Tommy Abrahamsson, ställföreträdande prefekt.

De flesta av skolans elever bor utspritt i Skinnskatteberg, men cirka 25 av dem bor på campus. I dagsläget vet inte skolan om de kommer kunna stanna kvar på campus eller om de ska åka hem.

Enligt Börje Börjesson och Tommy Abrahamsson på Skogsmästarskolan har de haft möte kontinuerligt under flera veckor för att följa läget. De har även daglig kontakt med eleverna och informerar om myndigheternas rekommendationer.

– Sedan känner vi givetvis en oro för verksamheten eftersom vi är en så liten enhet. Det innebär att vi blir sårbara om några av oss blir sjuka. Vi har några kollegor hos oss som förhoppningsvis inte har corona, men som vi bett stanna hemma då de har förkylningssymtom, säger Börje Börjesson, programstudierektor.

Skolan har också behövt ställa in ett öppet hus de skulle ha den 18 mars en planerad studieresa till Slovenien som skulle ske i april.

– Vi var nog bland de första inom SLU att bli engagerade inom denna fråga. Redan för en och en halv vecka sedan ställde vi in studieresan i samråd med eleverna, då vi utifrån förutsättningarna tyckte det var olämpligt att åka iväg. Alla var överens om att det var klokt att ställa in studieresan, men samtidigt har man sett fram emot det under en stor del av studietiden, säger Börje Börjesson, programstudierektor.