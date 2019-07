Skottman (S) svarar på kritiken om isen i Surahammar: "Vi ska inte hamna i det här läget igen"

Surahammars kommun har beslutat att isen i Surahallen ska läggas 3 september. Bara tolv dagar innan seriestart. Anledningen är ett gammalt kylaggregat som riskerar att haverera. Det beslutet klubbades igenom på det senaste kommunstyrelsemötet. De som röstade för beslutet var Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

– Det gör mig frustrerad, säger Per Ahlström (M) som motsatte sig beslutet på kommunstyrelsens senaste möte.

Utöver Moderaterna så var det Sverigedemokraterna som motsatte sig. Per Ahlström menar på att majoriteten av kommunstyrelsen inte är tillräckligt insatta för att ta ett rimligt beslut i frågan.

– Det borde vara självklart att förstå att ett ishockeylag behöver mer än två veckor på sig att träna innan seriepremiär. Men det finns inte förståelse om hur man bedriver en sådan verksamhet just nu. Surahammars IF är en anrik förening som förtjänar bättre än så här. De är ansiktet utåt för kommunen, Säger Per Ahlström (M).

Per Ahlström la fram ett annat förslag. Det var att isen skulle läggas till den 26 augusti samt att de 20 000 kronorna som kommunen har gett i bidrag fortfarande ska ges ut till Surahammars IF. Det beslutet röstades ned.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Skottman (S) menar i sin tur på att det har gjorts allt i deras makt för att undvika problemet.

– Vi har gjort det vi har kunnat och det är synd att vi har hamnat i det här läget. Vi förstår problematiken som uppstår för föreningen när de inte får möjlighet att träna på is tidigare. Men vi är rädda för att om aggregatet går sönder så kommer det få konsekvenser för hela säsongen, säger Johanna Skottman (S).

Surahammars IF menar på att det här problemet har varit känt i flera år. Men ändå har inget konkret gjorts för att förhindra senareläggandet av isen. Johanna Skottman (S) menar på att det är en prioriteringsfråga.

– Det har varit andra saker som har prioriterats före och saker som vi upplever har varit viktigare att ta hand om.

Hur ska ni förhindra det här i fortsättningen?

– Surahammars IF och Surahammars förvaltningsorganisation ska sätta sig och tillsammans göra en översyn av ishallen och investeringsbehov som finns. De ska ta fram en prioriteringsplan över investeringar på kort sikt och lång sikt. Vi ska göra allt vi kan för att säkerställa att detta inte ska hända igen.

Kan ni förstå de starka reaktionerna som har uppkommit?

– Ja, absolut. Det är inget konstigt att folk reagerar. Det visar också att Surahammars IF berör, vilket vi i kommunen vill.

Klubben har beviljats 20 000 i bidrag för att hyra in sig i andra hallar under tiden – en summa som pressansvarige Mattias Forsberg menar inte räcker på långa vägar. Det är dock tidigare bidrag som ligger bakom att det landade i just den summan.

– Det var den summan som Surahammars IF ansökte om förra året när det var samma problem. Just sådana bidrag är väldigt ovanligt i Surahammar. Det är första gången som ett sånt här bidrag går till senioridrott. Annars har vi bara gett ut bidrag till ungdomsidrott.

Enligt Surahammars IF så kommer inte pengarna räcka. Hur ställer ni er till det?

– Det är en dialog som vi får ta med föreningen.

Har ni gjort allt ni kan i den här frågan?

– Ja, det har vi gjort. Tyvärr, så kan vi inte göra mer den här säsongen. Det vi kan göra är att se till att det inte händer en gång till.

Kan ni garantera att det inte händer igen?

– I den kommunala världen kan man inte garantera något till 100 procent. Oförutsedda saker kan hända och det kan kräva en omprioritering. Men vi ska göra allt vi kan för att det här inte ska hända igen, säger Johanna Skottman avslutningsvis.