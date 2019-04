Ny lag ska skydda djuren – nu börjar Lex Maja gälla

Anmäl text- och faktafel

Att den nya lagen började gälla den första april meddelar länsstyrelsen Västmanland på sin hemsida. Lagen innebär för länsstyrelsen att de får bättre möjligheter att agera i situationer då djur misstänks fara illa.

Den ändring som innebär att vårdpersonal nu får anmäla misstänkt vanvård utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten kallas Lex Maja och är en följd av en händelse i Södertälje. Där var katten Maja tvungen att avlivas i juni 2016 efter att hennes matte hamnat på sjukhus. Katten var inlåst utan vatten och mat i elva dagar då hemtjänsten inte ville släppa in någon i lägenheten, trots att katthemmet hade ägarens tillstånd att gå in och ta hand om katten. När polisen till slut gick in i lägenheten mådde katten så dåligt att den var tvungen att avlivas.

Den nya lagstiftningen som nu införs är till för att säkra ett gott skydd för djuren och främja en god djurvälfärd. Lagen förtydligar att djuren ska ha möjlighet att utföra beteende som de är motiverade för och som för dem är viktiga. Andra viktiga nyheter är enligt länsstyrelsen ett krav på kompetens för alla som har hand om djur, ett förbud mot att överge dem och ett starkare skydd för djur som tävlar.

När den nya djurskyddslagen börjar gälla ska också en översyn och omarbetning göras av Jordbruksverkets föreskrifter kring olika djurslag, bland annat om hästar och hundar.