Södra inne i förlusttrend – mållösa för tredje matchen i rad: ”Inte så mycket att orda om”

Fagersta Södra förbereder sig just nu för fullt inför den kommande division 2-säsongen. I tisdags förlorade laget mot Sandvikens IF med 4-0, vilket var lagets fjärde träningsmatch under året.

– De pressade oss väldigt aggressivt första halvleken och första kvarten skötte vi det ganska bra, men sen visade Sandviken varför de ligger en division över oss genom att vara effektiva, säger Södras tränare, Tobias Eriksson.

Laget inledde försäsongen med en vinst mot Korsnäs IF i februari, men därefter har det gått desto tyngre med nu tre raka förluster. Värt att nämna är att Södra under ingen av dessa tre matcher lyckats spräcka målnollan. Men Tobias Eriksson lägger ingen stor vikt vid vare sig förlusterna eller måltorkan.

– Det är inte så mycket att orda om. Träningsmatcher är till för att spelarna ska få visa upp sig så att jag som tränare vet vad jag har spelarna när säsongen ska starta.

Tobias Eriksson menar att det är en plan från hans sida att låta laget få möta tufft motstånd under försäsongen, med matcher mot division 1- och division 2-lag.

– Det handlar om att spelarna ska få vänja sig vid tempot för det kommer ställas högre krav i division 2, säger Tobias Eriksson.

Majoriteten av spelarna i den befintliga truppen har aldrig spelat så högt upp i seriesystemet som division 2, berättar han vidare. Därför stänger han inte dörren för att förstärka laget, om rätt läge uppstår.

– Grunden finns på plats men vi har alltid ögon och öppna om vi skulle kunna knyta till oss en spelare som skulle kunna göra oss bättre, men vi kan vara ganska kräsna, säger han.

På lördag väntar chans för Södra att bryta förlusttrenden när laget åker söderut för match mot division 3-laget Kungsörs BK. Det är den tredje sista träningsmatchen innan serien drar igång den 4 april.

– Vi fick verkligen nöta försvarsspel i tisdags mot Sandviken, men på lördag hoppas jag i stället att vi får äga lite mer boll, och förhoppningsvis kan vi utnyttja det genom att göra några mål, säger Tobias Eriksson.

Fagersta Södras försäsongsmatcher:

Fagersta Södra – Korsnäs IF 2-1

IFK Kumla – Fagersta Södra 3-0

Skiljebo SK – Fagersta Södra 2-0

Sandvikens IF – Fagersta Södra 4-0

Kungsör BK – Fagersta Södra ( 7 mars)

Fagersta Södra – Forssa BK (14 mars)

IFK Eskilstuna – Fagersta Södra (29 mars)