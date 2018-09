Million: Bara en månad till seriepremiär – här är frågorna som jag vill ha svar på i Svenska cupen

MISSA INTE: Följ säsongens första tävlingsmatcher – Bandypuls liverapporterar från Svenska cupen

FAKTA – grupperna i Svenska Cupen

Grupp A: Edsbyn, Hammarby, Villa, Vänersborg

Grupp B: Bollnäs, Sandviken, Vetlanda, Västerås SK

LOSSNAR DET PÅ ALLVAR FÖR JOAKIM ANDERSSON?

Värvad till Villa med enorma förväntningar på sina axlar. Hittills har Joakim Andersson stått för åtta mål på sex matcher, vilket ser bra ut på papperet, men det syns att landslagsanfallaren har en bit kvar till toppformen. Inte riktigt vän med bollen, missar en del chanser (Frillesås ett tydligt exempel) och tenderar att försvinna ur spelet ibland. Där har Johan Löfstedt acklimatiserat sig snabbare. Så här tidigt på säsongen är det varken konstigt eller oväntat att allt inte flyter, men rent individuellt är gräset i Lidköping ännu inte grönare än i Vetlanda för Andersson. Tar nästa kliv på formstegen redan i helgen? Villa är favorit till cupguldet och en peng på att 25-åringen bombar hem skytteligan kanske kan vara något.

Villas höst hittills

29/8 – Vänersborg 5–3

12/9 – Bajkal Energy 6–1

14/9 – Motala 9–1

19/9 – Frillesås 10–1

22/9 – Västerås SK 5–4

23/9 – Sandviken 2–7

VÄNERSBORG – VAR STÅR NI EGENTLIGEN?

Det var så att jag fick gnugga mig i ögonen när jag var i Hydro Arena och såg Vetlanda–Vänersborg häromveckan. IFK blev kölhalat, 1–9, av en trolig konkurrent på elitseriens undre halva. Det såg hemskt ut, defensivt och offensivt, och de där tendenserna till håglöshet som laget visade upp mot bland annat Villa i annandagsderbyt förra säsongen kom smygande. Känslan är att Vänersborg fortfarande trampar lite vatten. Spelidén är svår att utröna. Stjärnmålvakten Kimmo Kyllönen kunde inte vara mer konkret än att det är hårt slit som gäller. Fjärdeplatsen i "dödens grupp" känns odiskutabel inför helgen, men det kan å andra sidan skapa lite arbetsro. Ut och kör, Vänersborg, och visa att ni faktiskt hör hemma bland topp åtta i vinter.

Vänersborgs höst hittills

25/8 – Kungälv 8–2

29/8 – Villa 3–5

14/9 – Vetlanda 1–9

22/9 – Frillesås 4–2

NÄR SKA "KUBENS" EDSBYN BÖRJA ÖVERTYGA?

Det finns enklare uppdrag än att ersätta tvåfaldiga guldtränaren Thomas Liw. Det vet Edsbyns ikon Magnus "Kuben" Olsson allt om vid det här laget. Trots ett relativt överkomligt spelschema den senaste månaden har "Byn" haft svårt att övertyga, inte minst defensivt. Åtta mål i baken mot Hammarby? Det må vara hänt en dålig dag, men sex och sju insläppta mot Sirius respektive Broberg? Trots försvarsstjärnan Joakim Svensks frånvaro är det aldrig godkänt för en svensk mästare. Vi väntar fortfarande på att "Kubens" Edsbyn ska börja övertyga – och för att gå vidare från den supertuffa A-gruppen kan det vara lämpligt att sätta fart redan i dag. Edsbyn knapp favorit före Hammarby om att bli grupptvåa bakom Villa.

Edsbyns höst hittills

31/8 – Hammarby 5–8

1/9 – Sirius 9–6

13/9 – Bollnäs 3–2 (semifinal, DM)

15/9 – Broberg 5–7 (final, DM)

19/9 – Falu BS 8–4

ÄR BOLLNÄS LAGOM ELLER ETT LAG FÖR TOPP FYRA?

Bollnäs höga svansföring är ett stående inslag i svensk bandy och det har inte förändrats med nya tränaren Svenne Olsson. Därför var det förstås en smäll för Bollnäs självbild när de föll i DM:s placeringsmatch mot Ljusdal och blev "sämst i Hälsingland" för ett par veckor sedan. Efter det olycksfallet i arbetet lovade Olsson att laget skulle vara mer formtoppat till Svenska cupen. Kan förbundskapten ta Bollnäs till nästa nivå redan i år eller blir det mellanmjölk som i fjol? Facit är ett halvår bort och inget lag ska vara bäst i september, men med bara en månad till avslag i elitserien vore det intressant med en tendens om vartåt det lutar. Har bra chans till avancemang i Svenska cupen och kanske finns även kapacitet för att utmana om en topp fyra-plats i vinter? Något annat känns lagom och det gillar inte Bollnäs.

Bollnäs höst hittills

1/9 – Hammarby 5–2

13/9 – Edsbyn 2–3 (semifinal, DM)

15/9 – Ljusdal 5–6 (match om tredje pris, DM)

HAR HAMMARBY FÅTT UPP FLÅSET?

Hammarby har varit väldigt konsekvent i en sak under försäsongen: Att inte orka hela matcher, i vissa fall knappt halva. Laget har helt enkelt inte varit uthålligt nog för att hantera sin egen attackbandy i 90 minuter. En fråga om träningsförutsättningar förstås, men att Hammarby med nöd och näppe räddade kryss mot Sirius förra veckan? Svagt och oväntat oavsett omständigheter – och knappast ett formbesked inför Svenska cupen. Har det blivit ordning på flåset till den här helgen? Då kan "Bajen" vara med och utmana om guldet. Att matcherna spelas 2x30 talar förstås till deras fördel. Ska Hammarby vara en outsider till bucklan krävs dock att Christoffer Fagerström kan gå på max efter sina fotledsbesvär.

Hammarbys höst hittills

22/8 – Västerås SK 5–7

31/8 – Edsbyn 8–5

1/9 – Bollnäs 2–5

13/9 – Start 8–4

15/9 – Falu BS 8–4

20/9 – Sirius 5–5

HÖSTENS SUCCÈLAG FORTSÄTTER ÖVERRASKA?

Att Västerås SK skulle rada upp segrar och sånär gå rent under hösten kändes på förhand som en högoddsare. Så mycket rutin på minuskontot, så mycket ungt och (relativt) oprövat på plussidan och så vissa skadebekymmer på det. Trots det har Michael Carlsson byggt ett nytt lag som redan har skickat tydliga varningar till både Hammarby och SAIK, och varför inte utgå från att Svenska cupen faktiskt kan ge ytterligare styrkebesked? VSK har hamnat i en grupp där de får gälla som favoriter till andraplatsen. Gå hela vägen i cupen? Nja, även om VSK älskar att vinna (och att prata om det) behöver de överraska ännu mer för att ta hem pokalen. Joel Engström, höstens succéspelare i VSK, fortsätter att ta för sig?

VSK:s höst hittills

22/8 – Hammarby 7–5

1/9 – Falu BS 6–1

4/9 – SAIK 5–4

15/9 – Tellus 15–3

22/9 – Villa 4–5

ARE YOU IN OR ARE YOU OUT, VETLANDA?

Ja, ni får ursäkta Lena Philipsson-referensen, men frågeställningen är relevant. Efter massflykten i våras måste supportrarna ha tvekat på att solen någonsin skulle gå upp över Tjustkulle igen. Med bara en månad kvar till seriepremiär finns en hel hög frågetecken att reda ut i fallet Vetlanda (och tacka för det, tränaren Patrik Johansson hade varit en superhjälte annars). Är laget så bra som man visade mot Vänersborg? Eller så sargat av våren att fjolårets nykomling Motala kan glida förbi i en elitserietabell? Daniel Johansson, är han mogen att driva Vetlanda redan nu? Det går att fylla en bilaga med frågor och kan vi få svar på ett par stycken i Svenska cupen får vi nog vara nöjda. Om nybygget Vetlanda är "in or out" på sikt är omöjligt att veta i dagsläget, men i helgen är respass ur gruppen det enda troliga.

Vetlandas höst hittills

9/9 – Nässjö 8–2

14/9 – Vänersborg 9–1

22/9 – Motala 2–3

VILLA FAVORIT – MEN SAIK FÖRSVARAR GULDET?

Allt snack om Villas drömvärvningar och favoritskap har i någon mån skickat ut SAIK i lite skugga. Därför var det klart uppfriskande – ja, kanske till och med nödvändigt – att laget skickade på Villa en stjärnsmäll förra helgen. Ett omvänt resultat hade nästan, om man tillåts ta i lite, inneburit gravsten över hela elitserien. Att dra för stora växlar av försäsongsresultat ska man förstås passa sig för, men 7–2 i den typen av prestigemöte ska inte skojas bort och SAIK nöjer sig förstås inte med att skrämma Villa i en simpel träningsmatch. Nu finns en titel att försvara och det ska göras på guldfavoritens mark, med en regerande cupmästare som har psykologin på sin sida. Blir det avgörande? Mitt tips? SAIK i helgen, men Villa i mars.

SAIK:s höst hittills

4/9 – Västerås SK 4–5

12/9 – Falu BS 11–2

18/9 – AIK 6–1

23/9 – Villa 7–2

