Stjärnskott från Norberg släpper stark debutlåt: ”Jag behövde få ur mig den tunga känslan”

Kom ihåg var du läste det först. Bjoern är Sveriges nästa popstjärna. Den 23 januari släppte Linnea Björn som hon heter egentligen en debutsingel som lovar stort. Den starka och känslosamma debutlåten ”Why” bearbetar känslor från en svår period tidigare i livet.

– Jag skrev den för två år sedan. Den handlar om en familjemedlem som tog livet av sig. Jag behövde få ur mig den tunga känslan. Det är så mycket man skulle vilja fråga om varför personen gjorde det den gjorde och hur den mådde, men så finns personen inte kvar.

Linnéa Björn är uppvuxen i Ingolsbenning mellan Hedemora och Norberg. Att spela in musikvideon till låten ”Why” är i Mimerlaven föll sig naturligt. I videon medverkar centralskolans rektor Nicklas Olivensjö, som var Linnéas musiklärare när hon gick i skolan, tillsammans med sin dotter Julie Olivensjö.

– Det var kul att komma tillbaka. Det är en väldigt speciell plats och det är så roligt att det blev just de som spelade rollerna, säger Linnéa.

Det har inte alltid varit självklart för Linnéa att det var musiken hon skulle satsa på. Under högstadiet spelade hon fotboll med Västanfors, men det var som längdskidåkare hon var riktigt lovande.

– Jag gick skidgymnasiet i Mora och satsade på att bli bäst i världen. Men livsstilen som skidåkare blev tråkig. Det är ett inrutat liv som bara handlar om att träna, äta och sova. Jag kände att det inte passade min personlighet.

Efter gymnasiet gick hon in i en depression. Då blev musiken blev ett sätt för henne att börja må bättre igen. I samband med det sökte hon till Idol och gick vidare till grupputtagningen.

– Jag har alltid skrivit musik, men jag har inte tänkt att det var något jag kunde göra. Men efter gymnasiet bestämde jag mig för att satsa. Jag tog examen från Musikmakarna förra året och har sedan dess kört på med musiken. Det känns helt rätt.

Just nu befinner sig Linnéa i Los Angeles, USA för att under en månad jobba på sin nästa singel och skriva filmmusik tillsammans med kompisen Martin Wiklund. Hon har precis skrivit kontrakt med konsertarrangören Blixten & Co och planerar en liveturné under året.

– Jag är väldigt taggad på det. Jag gjorde min första egna livekonsert på releasefesten för två veckor sedan. Det var riktigt kul och det känns som att det faller sig naturligt för mig.