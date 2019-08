Stor dramatik – när VSK tog tre blytunga poäng mot Syrianska: "Säkrade man kontraktet?"

Syrianska och VSK kämpar båda om att undvika negativ kvalplats i årets superetta. Inför lördagens möte på Södertälje Fotbollsarena skiljde bara tre poäng mellan lagen till VSK:s fördel.

Men så jämnt skulle det inte bli spelmässigt till en början. Bortalaget dominerade inledningen av första halvlek fullständigt och gjorde ledningsmålet redan efter fyra minuter när Jonas Hellgren placerade in 0-1 helt friställd i straffområdet. Mittfältarens första mål för säsongen.

Bara två minuter senare har VSK ett jätteläge att öka på ledningen när Brian Span kommer helt fri med hemmamålvakten Dwayne Miller. Men anfallaren väljer av någon anledning att passa istället för att skjuta och då kan Syrianska rensa.

På den efterföljande hörnan får Calle Svensson stå helt omarkerad i straffområdet, men mittbackens volleyavslut stryker stolpen.

Bäst i ett svagt hemmalag är nye anfallaren Sasa Matic som är ett hot vid varje omställning. I den 15:e minuten är Matic så när att kvittera när han löper sig helt ren, men bortalagets målvakt Anton Fagerström står för en svettig fotparad.

I slutet av halvleken spelar Syrianska upp sig och skapar ett tryck mot VSK-målet, men utan att få utdelning.

Den andra halvleken startar jämnt, men efter att hemmalagets stjärna Sasa Matic tvingats kliva av skadad i den 55 minuten tar VSK på nytt ett rejält grepp om matchen.

I den 68:e minuten kommer också 0-2. Men det blir omdiskuterat. Efter en Syrianskahörna studsar bollen upp på Petar Petrovic hand strax utanför straffområdet. Domaren låter dock spelet fortsätta och på den efterföljande kontringen kan Simon Johansson trycka dit sitt fjärde mål för säsongen i öppen bur efter en lysande passning av matchens lirare - Filip Tronet.

Sista 25 minuterna blir griniga och småfula, men utan några större målchanser. Syrianska har svårt att få till någon riktig forcering. På tilläggstid når dock Abdel Khali högst på ett inlägg och kan nicka in 1-2-reduceringen i duell med Anton Fagerström som blir liggande.

Närmare än så kommer inte hemmalaget och VSK inkasserar tre blytunga poäng. Laget tar nu ett rejält kliv från bottenstriden. Var detta segern som säkrade kontraktet?

Matchens smäll

I den 79 minuten rensar VSK:s vänsterback Dennis Persson undan en hotande djupledsboll. Syrianskas Khalid Abdu är sent in i situationen men fullföljer med full fart. Kollisionen bli våldsam. Båda spelarna bli liggandes med rejäla smärtor, men kan efter ett längre avbrott spela vidare.

Matchens sämsta

Syrianskas första 15 minuter var under all kritik. Hemmalaget var kvar i omklädningsrummet och VSK tilläts rada upp heta målchanser. Med lite mer skärpa hade bortalaget lett med 0-3 efter första kvarten.

Matchfakta

Syrianska FC – Västerås SK 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 (4) Jonas Hellgren, 0-2 (68) Simon Johansson, 1-2 (90+3) Abdel Khali

Varningar: SFC: Khalid Abdu, VSK: Dennis Persson, Simon Johansson, Emil Skogh

Publik: 479 (Södertälje Fotbollsarena)

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Calle Svensson, Ilir Bersiha, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar, Jonas Hellgren (ut 63) – Filip Tronet (ut 86), Brian Span (ut 70), Petar Petrovic

Avbytare: Filip Ottosson (in 63), Karwan Safari (in 70), Emil Skogh (in 86)