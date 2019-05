Anfallaren får chansen från start – så startar VSK bortamötet med Öster

Emil Skogh har visat växande form under starten av superettan. Senast mot Varberg hemma fick han återigen hoppa in. Mot Öster borta under söndagen startar ytterforwarden för första gången den här säsongen.

Brian Span som startat de två senaste matcherna återfinns på bänken.

I övrigt gör VSK inga ändringar jämfört med senat. Många trodde nog att Carlos Moggia skulle vara tillbaka efter sin avstängning, men mittfältaren har en känning i vaden och har inte följt med till Växjö. Boris Ljevar som gjorde ett snyggt mål mot Varberg är därmed kvar i startelvan.

Liverapport 14.45: Grönvitt gästar Östers IF – följ matchen från Myresjöhus Arena här

Så startar VSK mot Öster

Målvakt: Anton Fagerström

Backlinje: Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson

Mittfält: Simon Johansson, Boris Ljevar, Jonas Hellgren

Anfall: Filip Tronet, Karwan Safari, Emil Skogh

Bänk: Daniel Svensson, Sean Sabetkar, Filip Ottosson, Emir Smajic, Brian Span, Douglas Karlberg, Samuel Holm