Drömmål i VSK:s jättekross mot Sandviken - heta sviten håller i sig: "Riktigt vasst"

VSK kom till Jernvallen i Sandviken med en svit på fem försäsongsmatcher utan förlust.

Och den sviten skulle också hålla i sig.

Den tidigare norrettan-konkurrenten Sandvikens IF visade mest offensiv vilja i matchinledningen.

Anfallaren Leo Englund fick första avslutningsläget i matchen efter sju minuter innan den allra hetaste chansen kom tre minuter senare.

Efter VSK-slarv på mittfältet fick Leo Englund hos SIF ett jätteläge. Anton Fagerström kom ut och tog bort vinkeln och sekunden senare kom avblåsningen för hands på Englund, i stället för ett ledningsmål.

Grönvitt tog sedan tag i händelserna mer och mer och flera kombinationer för att luckra upp SIF-försvaret avlöste varandra - främst från VSK:s högersida.

Det var också ett inspel till Carlos Gaete Moggia från höger som var upprinnelsen till ledningsmålet.

Säsongsdebuterande Carlos Gaete Moggia hittade en djupledslöpande Simon Johansson som i sin tur skickar över bollen till Karwan Safari som har öppet mål, inget misstag - och 0-1. Ett drömanfall från Grönvitt.

Direkt efter paus fick Sandviken ett omställningsläge när Slava Koidan stormade fram på högerkanten - men försvarsspelet från Sean Sabetkar är bra när han stoppar två raka inspel och därmed var faran över.

VSK skulle senare utöka ledningen. Efter 53 minuters spel var Karwan Safari plötsligt helt fri från halva planen. Sandvikens försvar hinner samla ihop sig men passningen i sidled till Simon Johansson är bra. Likaså vänsterskottet, 0-2.

Grönvitt stängde matchen helt och hållet i matchminut 72 när Emil Skogh föll i straffområdet.

Karwan Safari fick förtroendet att ta straffen - Tim Markström räddade straffavslutet men VSK-anfallaren kunde sekunden senare trycka in returen och gästernas tredje mål matchen.

Samme Safari ersattes därefter av Douglas Karlberg.

Fjolårets grönvita skyttekung hade inte varit på planen i många minuter innan målet kom.

Avslutet från en position några meter utanför straffområdet är vasst.

Karlberg får en fin träff med högerfoten och distansskottet är otagbart för Markström.

Magiskt avslut.

I matchens slutskede blev också Calle Svensson målskytt, för andra matchen i rad. VSK-backen får relativt ohotad nicka in Karwan Safaris högerhörna.

Slutresultatet; Sandviken-VSK 0-5.

Matchens händelse

Sandvikens målvakt Tim Markström gick i däck i den 30:e matchminuten efter att Brian Spans skott träffat den tidigare Hammarbymålvakten i ansiktet. Sådant som sker, haken här är att skottet kom efter avblåsning. Men inga "hard feelings" efter den incidenten.

Matchens tre bästa spelare

1) Simon Johansson, VSK Felfri i passningsspelet och VSK:s enskilt viktigaste spelare när det gäller att driva tempo och för att i rätt läge fördela ut bollar på kant för att hota därifrån. Vass i djupled. Både framspelare och målskytt mot Sandviken.

2) Karwan Safari, VSK Tvåmålsskytt. Leder den interna skytteligan i VSK på försäsongen med fyra mål. Flertalet avslut, fina kombinationer med Simon Johansson matchen igenom.

3) Leo Englund, Sandvikens IF Hotade främst VSK i den första halvleken med två avslut. Efter paus fick mittförsvararna Sabetkar och Svensson bättre kontroll. Englund, Sandvikens mest kreativa spelare i dag.

Fotnot: Mer läsning från matchen kommer på sajten inom kort. TV-eftersnacket utgår pga tekniska problem.

Matchen

Sandvikens IF-Västerås SK 0–5 (0–1)

Mål: 0-1 (11) Karwan Safari, 0-2 (53) Simon Johansson, 0-3 (72) Karwan Safari, 0-4 (87) Douglas Karlberg, 0-5 Calle Svensson (90).

Så spelade Västerås SK (4-3-3)

Anton Fagerström – Dennis Persson, Calle Svensson, Sean Sabetkar, Jesper Florén (ut 84) (Ravy Tsouka in 84) – Boris Ljevar, Carlos Gaete Moggia (ut 61) (Filip Ottosson in 61), Simon Johansson – Brian Span (ut 71) (Stefan Batan in 71), Karwan Safari (ut 76) (Douglas Karlberg, ut 76), Samuel Holm (ut 61) (Emil Skogh in 61) .

Ersättare: Daniel Svensson (mv),