EXKLUSIVT. Efter 300 dagars tystnad - här är Tor-Arne Fredheims första ord om VSK: "Långa diskussioner"

Nyheten att den rutinerade tränare Tor-Arne Fredheim fick lämna VSK trots en klar serieledning i superettan överraskade de grönvita supportrarna.

I samband med VLT:s avslöjande i juli 2018 kom det även fram uppgifter vad som sades ligga bakom det uppmärksammade avslutet i Grönvitt.

Enligt uppgifter hade det under våren och sommaren 2018 grott ett missnöje i spelartruppen mot huvudtränaren Tor-Arne Freidheim och dennes sätt att leda laget, ledarstil, laguttagningar - samt taktiska tänk.

Så här valde VSK själva att skriva på sin hemsida - efter beslutet att sparka Tor-Arne Fredheim. Ett utdrag från klubbens öppna brev följer nedan:

Under en övergripande utvärdering av vårsäsongen genomförde vi i styrelsen möten med spelarrådet, enskilda spelare och ledare i gruppen. Utifrån mötena stod det klart att Tor-Arnes ledarstil skapat en ohållbar situation i gruppen, där stämningen och kommunikationen blev sämre i takt med att förtroendet sjönk. En situation som hela gruppen bedömde hade hämmat prestationerna på planen och även påverkat resultaten.

Det fanns även exempel på enskilda ageranden som är i direkt strid med VSK:s värdegrund som vi förmedlar till samtliga spelare och ledare i föreningen.

I samband med Fredheims avsked kom det även fram att spelarna i truppen slagit larm gällande hans tränarstil vilket framfördes till styrelsen via en gemensam utvärdering av läget.

Efter att Tor-Arne Fredhem varit utan ett tränaruppdrag under hösten och stora delar av våren står det nu klart att han kommer att ta över Åtvidabergs FF i söderettan. Åtvidaberg återfinns i botten efter åtta omgångar och Rickard Johansson fick sparken tidigare i veckan. Nyheten om att Fredheim tar över blev offentlig under torsdagen och på lördagen leder han sitt nya lag mot Tvååker hemma på Kopparvallen.

Nu väljer Fredheim att för första gången förklara varför han ännu inte yppat ett ord om avslutet i VSK förra sommaren.

Det har gått 300 dagar sedan han fick sparken från VSK.

När Sporten ställer den mest väsentliga frågan, som alla såklart vill ha svar på, om hur han ser på att han fick lämna Grönvitt - svarar han:

- Jag har ett avtal som gör att jag inte kan uttrycka mig om hur jag ser på situationen i dag. Jag kan inte uttala om det. Även fast jag vill, eller inte.

Tor-Arne Freedheim får inte uttala sig om några detaljer som är sammankopplade med avskedet från VSK.

- Nej, mitt avtal säger att jag inte kan det, även fast jag vill, eller inte. Det är likadant med den uppgörelsen vi har, den får jag inte heller säga något om.

Hur har det varit att inte ha ett tränaruppdrag under den här perioden framtill nu?

- Först var det jobbigt. Det var långa diskussioner (med VSK) så jag kunde inte ta något lag. Inför det här året. Det var en jobbig period i höstas. Sen under våren har man väntat lite på att det ska uppstå nån som här situation (Åtvidaberg), annars har jag varit mycket med familjen och gjort andra saker man missat när man varit ute och jobbat under många år.

Varför kunde du inte ta något nytt tränaruppdrag efter VSK?

- Det var diskussioner med VSK. Och jag satt fast i det avtalet som gjorde att jag inte kunde ta något annat uppdrag. Men sen kom vi överens precis före jul, då kunde jag ta ett nytt uppdrag - men då hade alla lag redan klart med tränare.

Hur var den perioden, att stå utan ett tränaruppdrag?

- Det var bara gilla läget och ta det som kommer.

Får du säga någonting om att VSK tog klivet upp, några månader efter att du lämnade?

- Det gläds jag åt rent fotbollsmässigt såklart. Att man byggde upp någonting som gav frukt. Det är jag jätteglad för. Och att de fortfarande är stabila i försvarsspelet som vi jobbat hårt med. Det är väl det jag kan säga.

VSK är i dag, ett av superettans bästa bortalag, med få insläppta mål.

Grönvitt fortsätter att vara stabila i defensiven.

- Där och då kom överens om och vår målsättning var att släppa in mindre än ett mål per match. Annars vinner vi inte serien, de hade släppt in för mycket mål tidigare. Det handlade om att jobba hårt med försvarsspelet och att alla förstår förvarsspelets grunder. Allt ifrån när vi skulle starta våran press till våra positioner.

Tor-Arne Fortsätter:

- Det här byggde även på vårt anfallsspelet och hur vi agerade i våra omställningar, och positioner. Det var mycket detaljer att jobba med. Vi spelade 17 matcher och vi släppte in 12 mål på de jag var med. De är fortfarande starka i försvarsspelet och ska man vinna en serie så måste man vara det. Jag jobbar alltid med en målsättning som vi kommer överens om tillsammans.

- Det är bra att spelarna anammade det. Även fast det var tufft för dem att förstå det ibland, att det var så viktigt.

Kan du säga något i dag, om VSK:s framtidspotential att stanna kvar i eliten?

- Eftersom jag inte är där i dag, kan jag absolut inte uttala mig om det. Hade jag varit där fortsatt hade jag kunnat göra det. Jag har sett nån match, men man måste vara där hela tiden och se organisationen runt det hela för att kunna uttala mig. Jag kan inte uttala mig om det.

Vad vill du uträtta i din nya klubb?

- Åtvidaberg har släppt in på tok för mycket mål och vi måste minska det om vi ska börja ta poäng. Det är lite annorlunda situation att ta över ett lag så här, en träning och sen är det tre matcher på en vecka.

- Det är ett tufft läge att ta över. Jag är inte rädd för att ta till mig den här utmaningen ändå.