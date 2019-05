Grönvita offensiven fortsätter hacka – så ska VSK hitta tillbaka: "Frustrerande"

VSK fick med sig en poäng borta mot Öster på Myresjöhus Arena i Växjö. Matchen slutade 0–0 och Grönvitt stod för en stark insats defensivt, något tränare Thomas Gabrielsson är inne på efter matchen.

– Varje poäng är viktigt och det här är en bra poäng med tanke på att vi mötte ett tufft lag på bortaplan. Med tanke på hur matchbilden blir så är den här poängen bra för oss, säger han.

Och fortsätter:

– Jag tycker att grabbarna gör ett fantastiskt jobb defensivt, det måste jag börja med att säga. Men anfallsspelet måste vi jobba på, speciellt när vi spelar på det sättet som vi gjorde idag.

VSK har bara ett skott på mål under hela matchen - då genom Emil Skogh.

Vad är det som inte stämmer i anfallsspelet?

– Känslan är att vi jobbade lite en och en, vi hade inte mycket till samspel. Det är vissa delar i anfallsspelet som måste bli bättre när vi spelar så här. I andra matcher finns andra matchplaner men när vi spelar så här så måste anfallsspelet bli bättre, säger Gabrielsson.

Anfallare Filip Tronêt håller med sin tränare och medger att det är frustrerande.

– Vi vill skapa fler målchanser. Har man sett tidigare säsonger så har vi varit ett lag som oftast har fem-sex avslut på mål, men så har det inte varit på slutet. Det är frustrerande. Men sen får man inte glömma bort att vi är nykomlingar i en tuff serie, säger han.

Tronêt har sin bild klar kring vad det är som inte stämmer i det grönvita anfallsspelet och vad som behöver göras för att återfinna den offensiva formen.

– Vi blir lite för låga. Vi kommer ner för långt med hela laget. Då blir det jäkligt långt upp till motståndarnas mål och Karwan (Safari) blir alldeles för själv där uppe. Han gör det han kan och försöker få ner bollarna, men det är inte lätt när han oftast är själv mot tre stycken.

– Vi behöver flytta fram hela laget och våga lite mer. Sen är det självklart helt godkänt att falla hem och ta med sig en poäng mot Öster borta. Men vi behöver få tillbaka självförtroendet, och kanske bra att börja med det på hemmaplan, säger Filip Tronêt.

Matchfakta

Östers IF – Västerås SK 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: ÖIF: VSK: Emil Skogh, Boris Ljevar

Publik: 1 862

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar, Jonas Hellgren – Filip Tronet (79), Karwan Safari (ut 60), Emil Skogh (ut 85)

Inhopp: Douglas Karlberg (in 60), Brian Span (in 79), Emir Smajic (in 85)