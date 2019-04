Jättetumult när VSK kryssade mot Brage inför storpublik: "Tappade allt i andra"

Det var hemmapremiär för VSK när man ställdes mot Brage på Solid park arena. Både lagen kom till tisdagens match med tre poäng i ryggen från premiären - och gick därifrån med ytterligare en poäng.

Bortalaget inledde starkast och skapade första heta läget framför Anton Fagerström redan efter två minuters spel. Bara fyra minuter senare dundrar Anton Lundin in ett inlägg till en helt fristående Jonathan Morsay som dock inte får kontroll på bollen.

Då var hemmalaget skakat.

Men VSK skulle snabbt komma in i matchen och i den 23:e minuten frispelar Simon Johansson lagkamraten Filip Tronet som från dålig vinkel testar avslut på första stolpen. Ett skott som Brage-keepern Peter Rosendal släpper förbi sig. En målvaktstavla som ger 1-0.

Efter målet är det bara Grönvitt resten av halvleken. Brage skapar ingenting sista 20 minuterna. På övertid försöker sig VSK-forwarden Karwan Safari på en bicykletas i straffområdet men träffar istället Bjarni Antonsson i huvudet som blir liggandes. Full kalabalik utbryter med i stort sett alla spelare inblandade.

I den andra halvleken höjer Brage tempot avsevärt och hemmamålvakten Fagerström tvingas till en jätteräddning redan i den första minuten. En minut senare borde mittbacken Alexander Zetterström ha kvitterat när han får avsluta helt ren i straffområdet.

Men VSK:s ledning står sig. Till den 55:e minuten. Då lämnas Anton Lundin helt ren på bortre stolpen efter en hörna och kan nicka in sitt enklaste mål i karriären.

Efter målet fortsätter Brage trycka på och VSK kommer ingenstans. Scenförändringen från den första halvleken är total och VSK tappade allt spel.

Under sista halvtimmen tilltar snöovädret och de hårda vindarna vilket gör att spelkvaliteten sjunker avsevärt. Brage hanterade dock förhållandena bäst. Men närmare än Robbin Sellins avslut utanför i ett drömläge i straffområdet och Seth Hellbergs frispark i ribban kommer man inte.

Matchen slutar 1-1 och både VSK och Brage är därmed fortsatt obesegrade efter två omgångar.

Matchens hetaste händelse

Storbråket

Klockan står på 45+1 i den första halvleken när ett jättebråk utbryter i Brages straffområde. Upprinnelsen är att Brages mittback Mattias Liljestrand blir galen på VSK-anfallaren Karwan Safari som försöker sig på en cykelspark som träffar Bjarni Antonsson i huvudet. När domaren till slut lugnar ner känslorna varnar han en spelare i båda lagen.

Matchens miss

Bragemålvaktens tavla

VSK:s 1-0-mål får Bragemålvakten Peter Rosendal ta på sig. Filip Tronet har bara ett alternativ när han kommer rusandes på högerkanten i den 23:e minuten, att skjuta i dålig vinkel. Forwarden lyckades trots det hitta luckan vid första stolpen.

Matchfakta

Västerås SK – IK Brage 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (23) Filip Tronet (Simon Johansson), 1-1 (55) Anton Lundin (Robbin Sellin)

Varningar: VSK: Boris Ljevar (45+1), Carlos Moggia (56), Brage: Bjarni Mark Antonsson (9), Peter Rosendal (45+1)

Publik: 5 383

Så startade VSK

Målvakt: Anton Fagerström.

Backlinje: Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson.

Mittfält: Boris Ljevar, Carlos Moggia, Simon Johansson.

Anfall: Filip Tronêt (ut 80), Karwan Safari (ut 88), Stefan Batan (ut 68)

Bänk: Daniel Svensson, Sean Sabetkar, Brian Span (in 88), Douglas Karlberg (in 68), Emil Skogh (in 80), Samuel Holm, Ravy Tsouka.