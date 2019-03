Nio dagar till premiär – nu avslöjas VSK:s målsättning i superettan: "Vill inte tänka defensivt"

AVSNITT 1 - DOKUMENTÄRSERIEN GRÖNVITA HJÄLTAR

VSK Fotboll kliver in i superettasäsongen 2019 som nykomlingar. Föreningens målsättning är att etablera sig i superettan och klara kontraktet den första säsongen. Under den traditionsenliga VSK-kickoffen tidigare under veckan berättade tränarduon Thomas Gabrielsson och Jocke Gunnarsson att man hoppas på mer och ser en plats på övre halvan som möjlighet.

Sporten träffade Joacim Gunnarsson efter torsdagens träning på Solid Park där han utvecklade resonemanget.

– Vi måste så klart vara otroligt ödmjuka för vi kliver faktiskt upp en serie och är nykomlingar i superettan. Vi kommer möta väldigt, väldigt många bra lag. Målsättningen som föreningen har är att etablera klubben både spelmässigt och organisatoriskt, utvecklar Jocke Gunnarsson efter torsdagens VSK-träning.

Han fortsätter:

– I gruppen vill vi ju även ha ett spel så vi känner att vi kan etablera oss i superettan och åka till varje match med en idé hur vi ska vinna den. Vi vill inte åka på matcher tänka defensivt, att hålla nere siffrorna eller liknande. Vi vill vinna varje match, vad det innebär i resultat och placering det vet vi inte, säger han.

Vad säger det om gruppen ni har, att man inte nöjer sig med att bara bli etablerade?

– Det är en stark grupp som vill vinna mycket. Man tror också på det sättet vi spelar fotboll, och det har vi haft väldigt mycket diskussioner kring, hur vi vill spela. Sen får vi hoppas att det räcker långt.

Är det realistiskt att tro att man som nykomling i superettan kan hamna på den övre halvan i tabellen?

– Det får andra spekulera kring. Jag såg att någon tippade oss som tia, jag vet inte hur andra har gjort. Jag har ingen aning. Helt ärligt så handlar det väl lite om vad motståndaren gör också, men jag tycker att vi är bra. Vi har både spelare och grupp som kommer vinna matcher, om det handlar om en plats på övre halvan så blir det bara roligt på slutet, säger Jocke Gunnarsson.

Grönvitt är obesegrade på försäsongen och körde över den tidigare norrettan-konkurrenten Sandvikens IF med 5-0 i lördags.

På söndag väntar Syrianska i genrepet hemma på Solid Park.

En match som Sporten livesänder med start från 12.50.

VSK:s resultat på försäsongen

VSK-Dalkurd 2-0

VSK-AFC Eskilstuna 2-1

VSK-Linköping 3-3

VSK-B93 1-0

VSK-Carlstad United 1-1

GIF Sundsvall-VSK 1-2

Sandvikens IF-VSK 0-5