Tronêt bakom tunga VSK-segern – trots stora misskavalkaden: ”Borde gjort tre till”

Det blev en lördag med många känslor i registret för VSK:s Filip Tronêt.

Den stora känslan var givetvis glädje och kanske lättnat, när VSK tog sin första hemmaseger för säsongen efter 2–0 mot Frej.

Tronêt var dessutom den som såg till att VSK kunde koppla greppet om matchen med sitt tidiga 1–0-mål.

– Jag tycker vi gör en bra match. Vi får igång spelet ganska bra vissa stunder, och vi gör det vi tränat på i veckan när vi hittar in bakom deras höga backlinje flera gånger. Vi krigar för varandra i 90 minuter. Det är en godkänd match, säger han till Sporten efter matchen.

Men det blev också stundtals många frustrerade känslor för Filip Tronêt. Även efter 1–0-målet, som kom efter en perfekt boll från Boris Ljevar över Frejs backlinje, fortsatte VSK att hitta samma bollar till Tronêt som gång på gång var på väg att springa sig fri.

Men någon mer utdelning från det blev det inte, trots många fina möjligheter.

– Det var skönt att få göra mål, men jag tycker kanske att jag borde ha gjort tre till. Det var svårt i slutet på första när planen blev torr. Det var som två olika halvlekar i en halvlek där, första 20 är det blött på planen och sen får man anpassa sig när vattnet torkar upp. Det är svårt att tajma in studsarna och sådär. Det är väl godkänt. Jag gör ett bra mål, men sen borde jag ha dödat matchen redan i första.

Talande för VSK:s problem att döda matchen redan i första halvlek var när Samuel Holm slog en perfekt boll mot Tronêt, på samma sätt som gav 1–0-målet, men Tronêt missbedömde studsen fullständigt och såg bollen studsa helt över honom.

– Vi skrattade åt den i halvtid. Samuel slår en fantastisk boll och jag tror att jag ska vara helt fri med målvakten, men bollen bara dör i studsen och jag springer förbi bollen. Är det blött och vattnat där så sticker den, och då får jag med den i steget i stället. Det är lite skrattretande.

För skratta åt det kunde ändå VSK göra efter matchen. Med timmen spelad kom det så efterlängtade 2–0-målet, efter att västeråsaren Marcus Degerlund varit olycklig för Frej och styrt en boll in i egen kasse.

– Det är klart att man kan slappna av lite mer då. Det är alltid jobbigt att leda med 1–0, även om jag aldrig tycker det känns riktigt farligt. De kommer väl upp några gånger men skjuter mest långskott utifrån. Vi gör en riktigt bra match både framåt och bakåt.

Hur viktigt var det att få ta första segern på hemmaplan?

– Jätteskönt. Vi har längtat efter det här. Vi vet att vi är bra på hemmaplan och har spelat helt okej de tidigare matcherna, men inte fått in bollen. Men vi har inte släppt in så mycket mål på hemmaplan heller, så det var skönt att få en trea till slut.

Matchfakta

Västerås SK – IK Frej 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 (12) Filip Tronet, 2-0 (61) Självmål

Varningar: VSK: Filip Tronet, Frej: Kim Skoglund

Publik: 1 612

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Ravy Tsouka (ut 85), Sean Sabetkar, Calle Svensson, Jesper Florén – Boris Ljevar, Karwan Safari, Jonas Hellgren (ut 23) – Filip Tronêt, Douglas Karlberg, Samuel Holm (ut 78)

Ersättare: Daniel Svensson, Ilir Berisha, Simon Johansson (in 23), Brian Span (in 78), Carlos Gaete Moggia (in 85), Filip Ottosson, Emil Skogh.