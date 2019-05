TV: Karlberg om tidiga inhoppet – och experten om den starka halvleken: ”Hann inte ens värma upp”

Matchfakta

VSK Fotboll–Norrby IF 1–3 (0–1)

Mål: 0–1 (21) Dardan Rexhepi (Jasen Khayat), 1–1 (50) Karwan Safari (straff), 1–2 (86) Abbas Mohamad (hörna), 1–3 (88) Richard Yarsuvat

Varningar, VSK: Samuel Holm

Norrby: Nicklas Savolainen, Didric Andersson

Publiksiffra: 1452 på Solid Park Arena

Så startar VSK: Anton Fagerström – Jesper Florén, Sean Sabetkar, Calle Svensson, Dennis Persson – Jonas Hellgren, Simon Johansson, Karwan Safari – Emil Skogh (ut 46), Emir Smajic (ut 13), Brian Span (ut 77). Ersättare: Daniel Svensson, Filip Ottosson, Douglas Karlberg (in 13), Samuel Holm (in 77), Filip Tronêt (in 46), Ravy Tsouka, Albin Sporrong.