Matchfakta

Västerås SK – Syrianska FC 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: –

Publik: 2 358

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Calle Svensson, Sean Sabetkar, Dennis Persson – Boris Ljevar, Jonas Hellgren, Simon Johansson (ut 81) – Filip Tronet (68), Karwan Safari, Emil Skogh (ut 62)

Ersättare: Brian Span (in 62), Emir Smajic (in 68), Samuel Holm (in 81)