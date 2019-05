VSK-backen om kaxiga firandet framför hemmaklacken: "Inte så att jag ville hetsa ..."

Calle Svensson och Ilir Berisha skulle ha startat som mittbackar borta mot Gais. Men den sistnämnde fick en känning på uppvärmningen och Sean Sabetkar fick istället göra sin tredje start för säsongen.

Och som han gjorde det.

I den 16:e minuten, vid ställningen 1-0 till Gais, nådde mittbacken högst på en hörna och nickade in slutresultatet 1-1.

Men det var inte själva målet som blev den stora snackisen efter matchen – utan snarare firandet.

Sean Sabetkar sprang förbi VSK-klacken för att istället fira framför Gais-klacken, vilket möttes av ilska från både supportrarna och några hemmaspelare.

– Bra jävla hörna. Riktigt skönt att bara få trycka in den, säger Sabetkar till Sporten efter slutsignalen.

Du sprang fram till fel klack och firade?

– Ja ... det är sånt som händer.

Varför då?

– Nej, men jag ville ut till hörnflaggan. Jag tänkte inte ens på att de var där. Och sen blev det så att de stod där hela klacken.

Du såg inte att hemmaklacken stod där?

– Det var inte som att jag tänkte att nu ska jag gå och hetsa. Jag ville ut till hörnflaggan, dom var i närheten och jag firade. Jag blir glad när jag gör mål. Så jag tycker inte att det är nåt fel.

Det var ingen hämnd för nåt som hade hänt innan?

– Nej, absolut inte. Det kan se så ut. Men det var inte så att jag ville hetsa. Jag blev glad när jag gjorde mål bara, säger han och tillägger:

– Sen bad jag om ursäkt efter matchen. Det är inga hard feelings. Det som händer på plan händer på plan.

Vad säger du om matchen i stort?

– Känslan efteråt är att vi ska vara nöjda att vi åker hem med en poäng. De skapar lite för mycket i första och även i början av andra. Men sen ändrar vi formation och kommer ner på en femma (fembackslinje). Vi stoppar hela deras anfallsspel. Vi kan gå härifrån med tre poäng. Och då har vi gjort det genialt. Så det är så jäkla lite som skiljer.

VSK har nu spelat fem bortamatcher i superettan och bara förlorat en. Åtta av elva poäng har kommit utanför Västerås.

– Andra matchen i Göteborg. Vi har fyra av sex poäng här. Det är så ytterst nära att vi kommer hem med tre och då är det plötsligt eufori. Men alla poäng är viktiga, avslutar Sean Sabetkar.

LÄS OM MATCHEN: Hårt pressat VSK krigade till sig en poäng på Gamla Ullevi: "Otroligt att de höll ut"

Matchfakta

GAIS – Västerås SK 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 (10) Nicola Asceric, 1-1 (16) Sean Sabetkar

Varningar: Gais: Carl Nyström, Rasmus Rosenqvist, VSK: Boris Ljevar, Emir Smajic, Jonas Hellgren

Publik: 2 193

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Calle Svensson, Sean Sabetkar, Dennis Persson – Boris Ljevar, Jonas Hellgren, Simon Johansson (ut 86) – Brian Span (ut 75), Emir Smajic, Emil Skogh (ut 67)

Ersättare: Ilir Berisha (in 67), Douglas Karlberg (in 75), Filip Ottosson (in 86)