VSK-backen om tunga klackmissen – och hyllningen till Varberg: "En bit kvar till deras nivå"

Ingen hade väl egentligen räknat med att VSK skulle vinna mot succélaget Varberg som kom till Solid Park med fem raka segrar. Fast det började bra när Boris Ljevar dundrade in ledningsmålet efter tio minuter.

Men sedan tog matchen en helt annan vändning efter Calle Svenssons bjudning i mitten på första halvlek.

Mittbacken sätter själv ord på händelsen:

– Jag kommer bara ihåg att det var lite flipperspel i straffområdet och att jag täcker ett skott. Sedan hamnar bollen precis bakom mig. Det är så mycket folk runt omkring och jag försöker bara få träff på bollen och då blir det en klack. Enda tanken jag hade just då var att få bort bollen från den ytan.

– Jag får titta på video och se vad jag gjorde men spontant känns det inte som ett jättemisstag. Synd att bollen kom ut perfekt till deras spelare. Det där är sånt som händer.

VSK tillät Varberg att rulla mycket boll i första halvlek – och Svensson hyllade sina spelskickliga motståndare:

– Vi får jaga för mycket boll i första och därför blir det lite för många felpass. Vi hittade inte ur deras press. All cred till dem. Vi har en bit kvar till deras nivå.

– Inför andra halvlek sa vi att vi skulle försöka kliva upp lite hårdare på dem så att de inte får stå och rulla helt ostörda. Tycker att vi bjuder upp till kamp och skapar en del lägen. Det är dock rättvist att de vinner även om vi hade kunnat få med oss ett kryss.

Vid Varbergs segermål i den 55:e minuten slog mittfältaren Jonas Hellgren bort en passning och då åkte VSK på ett svidande kontringsmål när den glödhete skyttekungen Astrit Seljmani stänkte in sitt sjätte mål för säsongen.

– Ska man försöka rulla bollen blir det ibland felpass. Så enkelt är det. Antingen skickar man långt och slipper såna felpassningar eller så försöker man hitta ett passningsspel.

Åtta poäng efter sex omgångar – hur går tankarna?

– Klart att vi är besvikna över förlusten men vi kan inte vända kappan efter vinden och tycka att man ena dagen är bäst och den andra sämst. Vi har gjort en bra start. Vi är under utveckling och förhoppningsvis tar vi ytterligare steg i nästa match.

MATCHFAKTA:

VSK–Varberg 1–2 (1–1)

Mål: 1–0 (10) Boris Ljevar, 1–1 (26) Robin Book, 1–2 (55) Astrit Seljmani.

Varningar: VSK: Ilir Berisha, Dennis Persson, Emil Skogh. Varberg: –

Publik: 2 067.

SÅ STARTADE VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Boris Ljevar (ut 83), Jonas Hellgren, Simon Johansson – Filip Tronêt, Karwan Safari (ut 77), Brian Span (ut 64).

Ersättare: Daniel Svensson, Sean Sabetkar, Emir Smajic (in 83), Douglas Karlberg (in 77), Filip Ottosson, Samuel Holm, Emil Skogh (in 64).