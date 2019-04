VSK:s knall på Ullevi – besegrade topplaget efter klackmål: "Galet kyligt"

Örgryte tog som väntat tag i taktpinnen från start samtidigt som VSK försökte gå på kontring. Men trots Grönvitts låga försvar lyckades hemmalaget skapa flera heta lägen från start av matchen. I den 10:e minuten rinner anfallaren Gustav Ludwigson igenom men avslutet täcks i sista stund av VSK-kaptenen Ilir Berisha.

Men med 25 minuter spelade kan VSK chocka Örgryte när Brian Span klackar in ledningsmålet från nära håll. Bortalagets första avslut på mål.

Tre minuter senare håller VSK-supportrarna på plats andan när Anton Fagerström, som varit lysande i säsongsöppningen, blir liggandes efter att ha fått en knuff. Målvakten kan dock resa sig upp och spela vidare.

Med tio minuter kvar av första halvlek är det Dennis Perssons tur att bli liggande. Vänsterbacken får en oturlig armbåge på ögonbrynet som börjar blöda ymnigt. I sekvensen direkt efteråt dundrar Örgryte ett skott i ribban bakom Fagerström.

Men Persson kan spela vidare och VSK håller nollan till pausvilan.

I andra halvlek ökar Ögryte trycket ytterligare och i den 56:e minuten är det dags igen för ett rungande ribbskott. VSK:s ledning hänger då på en skör tråd och bortalaget lyckas inte hålla i bollen några längre stunder.

I den 69:e minuten kommer den stora möjligheten för Örgryte när man får en frispark precis utanför straffområdet. Men lyftningen går över.

Istället är det VSK som ännu en gång kan chocka hemmapubliken. Med kvarten kvar rivs Karwan Safari ner i straffområdet. Anfallaren är iskall på den efterföljande straffen och 0-2 är ett faktum.

Safari håller även på att göra säsongens mål bara minuter senare när han så när lyckas lobba över hemmamålvakten från halva plan.

Men 0-2 står sig och VSK tar tre tunga poäng. Grönvitt har nu åtta poäng efter fem matcher och klättrar i den unga superetta-tabellen.

Matchens hetaste händelse

Brian Spans drömmål

VSK hade inte haft ett enda avslut mot mål med 25 minuter spelade. Då kommer Filip Tronet plötsligt runt på högerkanten och slår ett hårt inlägg som studsar på en ÖIS-spelare och hamnar hos Brian Span framför mål. Problemet? Anfallaren har ryggen mot mål. Lösningen? Han klackar bollen, vilket ställer hemmamålvakten, och 0-1 är ett faktum. Galet kyligt.

Matchens smäll

Dennis Persson knockas blodig

Örgryte har sin bästa möjlighet i första halvlek med tio minuter kvar då Hannes Sahlin träffar ribban. Men det är inte ribbskottet som oroar VSK mest i stunden. I situationen innan får nämligen Dennis Persson en rejäl armbåge i ansiktet och blir liggandes blodig. Det visar sig dock "bara" vara ett ögonbryn och vänsterbacken kan spela vidare rejält lindad.

Matchfakta

Örgryte IS – Västerås SK 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 (25) Brian Span, 0-2 (76) Karwan Safari (straff)

Varningar: ÖIS: – VSK: Anton Fagerström, Carlos Moggia, Filip Tronet, Jesper Florén

Publik: 2 273

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Dennis Persson, Ilir Berisha, Calle Svensson, Jesper Florén – Carlos Moggia (ut 71), Jonas Hellgren, Simon Johansson – Filip Tronet (ut 73), Karwan Safari (ut 81), Brian Span

Ersättare: Boris Ljevar (in 71), Emil Skogh (in 73), Emir Smajic (in 81)