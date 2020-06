Tebutiken parerar pandemin med e-handel: ”Trillat in några ordrar”

Anmäl text- och faktafel

I oktober förra året ”fyllde Gabi tehörna ett tomrum i Fagersta”, beskriver Gabija Vainaite det som. Det var då den teälskande litauern öppnade butiken, som hämtar in te och kaffe från lite varstans i världen, på stationsvägen i Fagersta tillsammans med sin man Karolis Kaleda.

Efter en lovande start så har försäljningen klingat av de senaste månaderna, precis som för många andra företagare som är verksamma inom detaljhandeln.

– Under jul och nyår gick det helt perfekt med många kunder som kom in för att köpa julklappar och presenter, men januari var lite lugnare, som det är för alla företag.

Hon fortsätter:

– Under februari gick försäljningen också bra men efter corona så märker jag att det inte kommer hit lika många kunder, och framförallt är det färre pensionärer, säger Gabija Vainaite.

I stället för att besöka fysiska butiker har äldre personer i Sverige alltmer börjat handla på nätet, visar rapporten e-barometern, som Postnord har publicerat i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Rapporten visade att andelen människor i åldern 65 till 79 år som uppgav att de e-handlat i mars hade ökat med tio procentenheter jämfört med genomsnittet 2019.

Gabija Vainaite har på grund av kundtappet snabbat på planerna på att utveckla en egen hemsida, med möjligheten att just köpa produkterna på nätet. I en dryg vecka har nu hennes sajt funnits uppe, där det går att lägga in beställningar på nästan allt i butiken.

– Hittills har det trillat in några ordrar från andra delar av Sverige. Jag håller på och marknadsför butiken ganska mycket via instagram, så jag gissar att de hittar mig via den.

Hon har själv tagit fram hemsidan, med hjälp från företaget Izettle, som hon använder som betalsystem. Arbetstimmarna i butiken har gett utrymme till att pilla med den nya sajten.

– Det finns dagar som det är väldigt tomt hela dagen och så nästa dag kommer det mellan tio och femton personer. Det är lite tufft för alla just nu, men jag tror att det blir bra, säger Gabija Vainaite.

Vad har du för planer härnäst för butiken?

Jag tänker på att bredda sortimentet i framtiden till köksmaterial som tallrikar och bestick. Det finns många som gör fina handgjorda porslinstallrikar och det är spännande att köpa något unikt som inte finns i alla butiker.