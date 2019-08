"The Hives krossade allt och alla"

Mando Diao, The Hives, The Sounds

Dalhalla, Rättvik, 30 augusti

Publik: ca 5500

Betyg: 4

BILDFEST: Årets rockdrabbning i Dalhalla – vimmel från Mando Diao, The Hives och The Sounds-konserten

The Sounds är först ut och vispar igång med den tempostarka "painted by numbers" från 2006. Huvudpersonen är som alltid Maja Ivarsson; det kaxiga energiknippet från Åhus. Hon skruvar upp intensiteten till max och tar över tillställningen totalt. Uttrycket att "äga scenen" passar perfekt in på Majas framträdande. De övriga musikerna, med Felix Rodriguez i spetsen, sköter även sin del utmärkt och The Sounds klassiska keyboardslingor sitter som en smäck. De genomför en riktigt stark spelning där "Seven days a week" och "Living in America" gör störst intryck. Som helhet förtjänar spelningen fyra av fem i betyg.

Sedan tar The Hives plats på scenen och höjer temperaturen ytterligare. Bandet leds som bekant av "Howlin' Pelle". Denna man är ett artistiskt geni som charmar den mest trögstartade åskådare. Han bör nämnas i samma andetag som Aerosmiths Steven Tyler och Iron Maidens Bruce Dickinson. Pelle har en typ av energi och karisma som från första till sista ton håller publiken på helspänn. Han är på många sätt en klassisk rockartist men gör gång på gång det oväntade och spontana, vilket lyfter allt och alla innanför Dalhallas bergväggar.

Under The Hives konsert är det omöjligt för folk att sitta stilla och stora delar ställer sig upp i ren och skär lycka och uppskattning för bandet. Hela framträdandet är samspelt till den nivå då man blir hänförd bortom rimliga gränser. Något som imponerar speciellt mycket med bandet är att de med väldigt små medel skapar ett enormt tryck och starkt engagemang; ett faktum som vittnar om stor talang och skicklighet. Deras spelning är på alla sätt en självklar fullpoängare. Det finns inget de kunde gjort bättre i kväll.

Sedan försöker Mando Diao stegra upplevelsen några snäpp till, vilket visar sig vara omöjligt efter urladdningen av Pelle och hans mannar från Fagersta. Det är som att publikens kvot av stimulans redan fyllts till bredden och en nästan ilsken Björn Dixgård får arbeta hårt för att hålla intresset uppe.

Borlänges stoltheter gör bra ifrån sig men deras mer introverta pop lämpar sig inte riktigt i Dalhallas format i kväll, speciellt inte när The Hives redan kört över allt och alla. Det är faktiskt riktigt svårt att ens göra en rättvis bedömning av Mando Diaos spelning, kanske för att tre band och fyra timmar blir lite väl mycket åt öron och ögon. En berörande "strövtåg i hembygden" blir dock ett fint minne att ta med sig. Betyget för denna konsert landar på en svag trea av fem möjliga.

När tre band med liknande stilar spelar under samma kväll blir det extra tydligt vilken akt som är bäst. Denna fredag var det helt klart The Hives som drog det längsta strået.

OLLE EKMAN