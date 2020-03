Tio år efter kultplattan: ”Vissa karameller ska man inte suga på för länge”

Anmäl text- och faktafel

Den tidigare Bruketsångaren Fredrik Hellman fnissar lite när han får se uppslaget med den tio år gamla intervjun i Fagersta-Posten, inför att Brukets första och enda platta släpptes. Han pekar på citatet ”När man spelar musik känner man sig odödlig” och säger:

– Det där stämmer fortfarande, men vi ser ju ut som ett gäng pojkar.

– Det är sjukt att det gått tio år, men det syns ändå på bilden att vi åldrats, säger trummisen Anders Pietsch.

När skivan smyglanserades i Fagersta, innan den egentliga releasen den 17 mars 2010, hade det redan börjat snurra på rejält för Bruket. Slump och tur bidrog till det stora genombrottet.

– Livet var en virvlande fest. Vi råkade hamna i samma replokal som managern Magnus Larnhed, annars hade nog världen aldrig fått höra oss. Vi ville bara festa och spela musik, säger Fredrik Hellman.

Under 2009 fick Bruket hoppa in som förband på The Hives klubbturné. Det första gig de någonsin gjorde var med The Hives i Göteborg, med 2000 personer i publiken. Hivesbröderna Pelle och Niklas Almquist producerade Brukets debutalbum.

– Det blev en jävla karusell jävligt fort och vi fick väldigt mycket medial uppmärksamhet. Just då hade punk på svenska lite av en revival. Vi spelade var och varannan helg under ett år och gjorde alla stora festivaler, säger Fredrik.

Vi gjorde det som en ironisk grej. När man är så gammal får man köra fika på hembygdsgården

Debutplattan släpptes under en releasefika på Fagersta-Västanfors hembygdsgård. De beskriver det som en familjefest med barn som kom fram och ville ha autografer. Att ha releasefika var lite antipunk.

– Vi var ganska gamla redan då, för att spela punk. Vi gjorde det som en ironisk grej. När man är så gammal får man köra fika på hembygdsgården.

Vad minns ni mer från releasen?

– Det jag minns mest personligen var att min farfar var dödligt sjuk i cancer. Han ville verkligen komma och tog sig ur sängen trots att han var nära döden. Han var väldigt stolt över oss och hade själv jobbat på Bruket i många år. Han bar vår klassiska t-shirt med Fagerstaliljan ofta, säger Fredrik Hellman.

För bara någon månad sedan hörde någon av sig och frågade om det gick att få tag på en t-shirt. Det händer fortfarande att bandmedlemmarna får frågan om vad som hände med Bruket och varför de spelar tillsammans längre. Fredrik och Anders tror att populariteten på hemmaplan beror på möjligheten till identifikation.

– Våra texter var kanske lite mer existentiella än politiska. De handlade mer om hur vi levde på den tiden, säger Fredrik.

– Det speglar småstadsgrejen. Många kan känna igen sig i låtarna, säger Anders.

Vissa karameller ska man inte suga på för länge. Man ska tugga sönder dem som turkisk peppar

Debutplattan blev också den enda. Anders förklarar att de fick ur sig det de ville säga på en platta. Att det inte hade blivit lika bra om de hade försökt göra en till. Någon återförening är inte heller aktuell.

– Vissa karameller ska man inte suga på för länge. Man ska tugga sönder dem som turkisk peppar, säger Fredrik Hellman.

Men Fagerstaborna har aldrig glömt Bruket och i samtalet dyker idéer om ännu en platta upp – om de fick göra en liveskiva inspelad inför hemmapubliken.

– Vi skulle kunna göra en Håkan Hellström och spela debutskivan från början till slut, säger Fredrik Hellman.