Toalettpapperslös, utan spolkant, retrostil – så väljer du rätt toalett

Kvalité är a och o

"Vi säljer de ledande kvalitativa fabrikaten på marknaden som är Ifö, Ido och Gustavsberg. Det är flera aspekter de ska uppfylla men framförallt brukar vi säga att framtida reservsdels-tillhandahållning är a och o. Att om någonting exempelvis börjar läcka efter ett antal år ska det finns reservdelar, så man bara behöver byta enstaka komponenter och inte hela produkten."

Modell golvstående med heltäckande fot

"Standardmodellen är en vanlig golvstående toalett, men i dag har man ofta en modell med heltäckande fot. På 70-talet hade toaletterna alltid öppet vattenlås, det vill säga man såg "avloppsböjen". I dag har toaletterna ofta en heltäckande fot, så den blir snyggare att titta på och den blir mer lättstädad."

"Förr fanns det även ett cistern-lock ovanpå toaletten, det har oftast inte de ledande fabrikaten numera. I stället är den helgjuten så man slipper locket med den dammsamlande skarven. Man tar sig in i toaletten ändå när man ska serva den."

Modell vägghängd toalett

"Ska man enbart byta ut toaletten väljer man ju en som är lätt att installera mot sitt befintliga badrum. Men ska man totalrenovera badrummet finns det förutsättningar att skaffa en vägghängd toalett i stället. Då kan du få en toalett med inbyggd cistern så du bara har en väggskål och en knapp på väggen. De som väljer det gillar kombinationen av att det är lättstädat och att du får ett mer tilltalande inrett badrum. Men det kostar lite mer pengar att göra så."

Prisskillnader mellan golvstående och vägghängd toalett

"En bra kvalitativ golvstående toalett inkluderat med sits ligger på ungefär 4000 kronor. En kvalitativ och snygg vägghängd toalett har tre komponenter du behöver: väggfixturen, spolplattan och väggskålen. Tillsammans kostar de från 11 000 kronor. Plus att det kostar att hantverkaren ska göra momenten när den sätts in."

Spolkant eller inte?

"Cirka 2017 kom toaletterna utan spolkanter. Det är en innovativ nyhet som gör toaletten mer hygienisk och lättstädad. Spolkant hade man från början för att fördela ut vattnet i stolen vid spolning, men nu har man kommit på nya tekniker så det funkar utan."

Mjuk eller hård toalettsits?

"De nya toaletterna säljer vi nästan uteslutande med en hård sittring med en mjukstängande funktion på locket."

Minska vattenförbrukningen

"En anledning att byta till en ny toalett är att man sparar vatten. En ny toalett spolar betydligt mindre vatten än en äldre toalett gör. Duo-spolning är numera standard, med en liten spolknapp och en stor spolknapp. Stora spolningen ger ungefär 4 liter och den lilla 2,5 liter per spolning. En äldre toalett spolar 9-10 liter per spolning så du halverar din vattenförbrukning med en ny toalett. Sedan får man ta det i relation till att man kanske har gamla avloppsrör i fastigheten där man bor, som kanske behöver mer vatten, men då går det att ställa upp spolningen per halvliter."

Retro-stil

"Det finns tillverkare som har specialiserat sig på att göra traditionsserier som till exempel "Old English style", där spolcisternlådan sitter uppe på väggen med ett rör nedtill. Det är inte jättevanligt men de finns. Och det är en av 500 kunder som vill ha en retrotoalett."

Färger

"Det är bara vitt som gäller. Det tillverkas limited edition-serier ibland där du kan få en svart toalett, men samma där, vi säljer en sådan på 500 kunder. Toaletter i andra färger än vitt är inget som kunder efterfrågar. Man väljer att sätta färger på mattor och handdukar och sådant i stället."

Hur lång livstid har en toalett?

"Jag har kunder som kommer in och frågar om reservdelar till toaletter från början av 70-talet. De har bytt slitagedelar då och då var tjugonde år kanske. Det beror väl på vilka krav du har på din toalett utseendemässigt. Det kan ju bli avsaknad av emaljering i skålen, den funkar ju fortfarande med den kanske ser fult ut. Pratar vi om de kvalitativa fabrikaten så cirka 30 år ska de hålla alla gånger."

Framtidens toalett

"Något som är stort i Schweiz och Japan är vattentoaletter. Det vill säga toalettpapperslösa toaletter, en toalett med inbyggd bidéfunktion, som allt från vattenspolar till torrblåser dig och allt däremellan. De har värme i sitsen och självstängande lock och så vidare. Vi har en sådan Acuaclean inkopplad i vår kundtoalett om man vill testa. Som namnet antyder gör den dig ren med vatten. Tillverkarnas största argument är att man skulle inte tvätta en smutsig bil med en bit hushållspapper. Och man skulle inte tvätta sig själv eller kläderna med en bit papper. Men svenskar är vana vid toalettpapper så om det kommer slå på den svenska marknaden eller inte, det låter jag vara osagt."

Hur har intresset sett ut för den hittills?

"Prisbilden är än så länge åt det extremare hållet, och det kräver lite mer i badrummet eftersom den ska vara vägghängd och ha el och så vidare. Den exklusivaste jag har nu ligger i 45 000-kronorsklassen och sedan ska du ha fixturen och spolplattan på det, så säg cirka 50 000 kronor."