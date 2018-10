Här är störst risk för viltolyckor – hela listan län för län

Totalt inträffade 61 300 viltolyckor 2017, vilket är en historiskt hög nivå. Och 2018 ser inte ut att bli bättre. Redan nu har över 41 viltolyckor inträffat runt om i landet.

- Åter igen ser det tyvärr ut att bli ett rekordår, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If. Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 21,37 olyckor per 1000 bilar hittills under 2018.

I Västmanland är risken betydligt mindre med 6,43 olyckor per 1000 bilar 2017.

När det är milda vintrar ökar älg och vildsvinsstammen, framförallt i landets södra delar, det tillsammans med ökad trafik gör att antalet olyckor ökar. Oktober och november är de månader då flest olyckor brukar inträffa.

- Under hösten är djuren mer aktiva och hamnar oftare på vägarna på grund av jakt, svampplockare och brunsttider. Kombinationen med en mörk och nederbördsrik årstid gör vägarna livsfarliga för både djur och människor, säger Johan Granholm.

Störst risk är det att krocka med ett rådjur då det inträffade 45 863 olyckor förra året. Absolut största risken att krocka är i skymning och i gryning då djuren rör sig. Var extra uppmärksam vid skogskanter, skogsområden med vattendrag på ena sidan om vägen, vid kalhyggen och där viltstängsel börjar och slutar.

Håller man på att krocka med ett mindre djur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är större vid en okontrollerad undanmanöver och, eller, krock med mötande trafik.

Om det är en älg eller kronhjort ska man försöka styra mot bakkroppen som är lättare än framkroppen och förhoppningsvis klarar slipper man då att få djuret genom vindrutan.

Råkar man ut för en olycka med vilt ska man märka ut platsen och sedan kontakta polisen. Polisen uppmanar även trafikanter att ha med sig en viltvimpel, en varningstriangel eller några påsar att märka ut var olyckan inträffade. Det för att jägarna lättare ska kunna spåra det skadade djuret.

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Risk per län – antal olyckor per 1000 personbilar registrerade i länet (förra årets placering inom parentes):

1.(1) Kalmar, 21,37

2. (2) Kronoberg, 20,33

3.(3) Värmland, 16,06

4. (7) Jämtland, 15,9

5.(13) Blekinge, 13,00

6.(4) Södermanland, 12,89

7. (6)Gotland, 12,83

8. (5) Jönköping, 12,39

9. (8) Uppsala, 10,67

10. (10) Dalarna, 9,76

11.(9) Östergötland, 9,69

12. (11) Örebro, 9,02

13. (12) Västra Götaland, 8,45

14.(14) Halland, 8, 20

15. (18) Västerbotten, 7,88

16.(15) Västmanland, 6,43

17.(17) Gävleborg, 6,36

18.(16)Skåne, 6,33

19. (21)Norrbotten 6,04

20. (19)Västernorrland, 4,97

21. (20) Stockholm, 3,51

Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådet, polisrapporterade viltolyckor år 2017 t o m 2018-09-24.