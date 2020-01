TV: Se den oväntade hyllningen på Mellandaxcupen: ”Fick stående ovationer”

Anmäl text- och faktafel

I vanliga fall brukar Knäppmora AIK utse en ny person till sin Hall of Fame i samband med Mellandaxcupen, för att lyfta fram personer som varit med genom åren. Med anledning av 40-årsjubileet valde de i år att göra något annorlunda. Under stort hemlighetsmakeri hade ett gäng profiler från klubben skrivit och repat in en hyllningslåt till den klassiska innebandycupen.

– Vi fick jubel, applåder och stående ovationer. Vi har ändå bara repat två gånger, men det blev perfekt. En domare trodde att vi hade repat i månader, säger Gabriel Andersson, ordförande i Knäppmora AIK.

TV: Se videon med hyllningslåten här: