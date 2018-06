Revansch för flyget under årets skogsbränder: ”Oerhört mycket bättre den här gången”

En av de mäktigaste synerna under den stora skogsbranden 2014 var när italienska och franska flygplan och helikoptrar dundrade in över brandområdena och släppte ner kaskader av vatten. Flygplanen utmålades som ett kavalleri, som hade kommit för att rädda Västmanland.

Men bakom kulisserna var situationen helt annorlunda. Piloterna var besvikna. De släppte ner enorma mängder vatten, men det fick ingen större effekt.

– De hade kallats in för sent och samordningen var heller bra, berättar Anna Henningsson, som är brandchef i Karlskrona, men som var uppe i Västmanland under släckningsarbetena både 2014 och 2018, och som har utvärderat flyginsatserna 2014.

Ett problem 2014 var att brandkartorna kunde vara förvirrande. Vattnet hamnade därför inte alltid där det släckte mest effektivt.

– Man måste kunna tyda kartor exakt. Men här i Sverige hade vi inget gemensamt kartsystem vid sådana hör insatser. Varje insatsledare måste använda sina egna "hitte-på-symboler". Då kan det bli missförstånd.

Året efter, 2015, var hon och andra kollegor på studiebesök i södra Europa och insåg plötsligt att Medelhavsområdet och stora delar av EU har den så kallade "Sitac-modellen", där enkla och enhetliga symboler och exakta lägesangivelser på kartorna gör insatsen effektivare.

– Vi tänkte direkt: "Varför har vi inte det systemet i Sverige?"

Sitac-modellen är nu införd. Men det finns också andra förbättringar.

– Nu finns till exempel en ledningsperson i flyget eller helikopter och en på marken samtidigt. Samarbetet är bättre och effektivare.

Allt detta gjorde att helikoptrar och inkallade flygplan kunde jobba mycket bättre vid bränderna i början av juni 2018. Denna gång var piloterna inte besvikna.

Anna Henningssons betyg efter årets insats är tydligt:

– Det gick oerhört mycket bättre den här gången.

Anna Henningsson är en av de personer som kommer att utvärdera erfarenheterna från 2018 års bränder. Även om utvärderingen ännu inte är gjort så har hon redan nu funderingar på hur man kan utveckla systemet ännu mer. En idé är att låta militära helikoptrar från Försvarsmakten finnas på dygnet-runt-jour i Sverige från maj till augusti. Det skulle kunna finnas tre sådana jourpunkter i vårt avlånga land.

– Då kan hela Sverige täckas in.

Vid ett besök i Västmanland nyligen föreslog centerledaren Annie Lööf att Sverige skulle köpa in egna brandsläckningsflygplan. Anna Henningsson tror mer på helikoptrar:

– Fördelen med helikoptrar är att de kan hämta upp vatten i små sjöar och vattendrag. Därför kan man säga att helikoptrar är mer anpassade för svenska naturförhållanden än stora flygplan.

Först om bränderna blir större kan både privata helikopterbolag och flyg från utlandet också kallas in, menar hon.