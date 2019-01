På med långkalsongerna – nu blir det kallare

Anmäl text- och faktafel

Kylan som har legat över Västmanland fortsätter och det kommer bli ännu kallare.

– Det kommer vara kallt och soligt. Om man klär sig rätt kommer det bli med fina förhållande för att ge sig ut skidspåret eller ut på isen, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Det klara vädret över länet fortsätter under fredagseftermiddagen och kvällen. Efter den kalla natten som var har temperaturerna stigit under dagen, men till natten sjunker temperaturen ner till mellan 10-15.

- Under lördagen drar ett molnområde in över länet och temperatur stiger igen. Eventuellt kan det komma lite snö. Senare på dagen klarnar det upp och det blir åter sjunkande temperaturer under natten, säger Christoffer .

Söndagen kommer att bli kall men solig med västliga svaga vindar. Enligt SMHI kan det bli 16 grader kallt på morgontimmarna.

Men söndagen bjuder alltså på kallt väder, med mellan 10-13 grader kallt. Men lokalt ner mot 16 grader, och det är framförallt på eftermiddagen och kvällen.

Under början på nästa vecka blir det en annan typ av väder med ett nederbördsområde som drar in och nu blir det inte lika kallt. Temperaturen kommer att hålla sig på 5-10 minusgrader.

– Under andra delen av veckan är det mer osäkert väderläge, men det ser ut som det växer det in en ny högtrycksrygg med kyla och klart väder. Och kylan verkar hålla i sig en tid, säger Christoffer Hallgren.

Läs också: Israpport: Här är västeråsarnas bästa skridskois