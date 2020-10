Västanfors vill lämna hockeyrinken – efter tre förluster i seriecupen: ”Bara bra för fart och mjölksyra”

Anmäl text- och faktafel

Det är ungefär en månad kvar till seriepremiär i bandyallsvenskan för Västanfors, och i nuläget har föreningen helt andra förutsättningar för att förbereda sig än vissa konkurrenter.

I helgen mötte laget IFK Rättvik i den hockeyallsvenska supercupen, som spelas under försäsongen. Och medan Dalalaget har tränat fem veckor på stor is så har Västanfors IF bara gjort sju träningspass på fullstor bandyyta, säger VIF:s huvudtränare, Michael Bratt.

– Det syntes att de varit mycket mer på stor is än vad vi har varit. Tajmingen i passningar och att ligga rätt på planen i olika lägen kommer komma efterhand för oss, säger Michael Bratt.

Utöver matchen mot IFK Rättvik så spelade Västanfors även mot Falu BS den 27 september och mot Ljusdals BK i söndags, vilket var den avslutande matchen i cupen för Västanfors del.

Trots att turneringen slutade med tre förluster och minus nio i målskillnad för Västanfors, så tar Michael Bratt med sig mycket bra från upplevelsen.

– De lagen vi mötte blev etta, tvåa och fyra i allsvenskan förra året. Det här var en chans för oss att träna ihop oss och identifiera vad vi vill träna på inför vintern, och det var ett utmärkt tillfälle att få matchträning.

Så ni har inte kommit hem med stukat självförtroende?

– Vi känner tvärtom. Nu vet vi ungefär hur bra de här lagen är, och får vi bara tid att fila på vårt så har vi stora chanser att rubba dem. Sedan är det vissa saker som inte kommer per automatik eftersom vi inte varit så mycket på full is, och det är vi fullt medvetna om.

Västanfors tränar för tillfället inne i Fagerliden, och att träna på hockeyrink är såklart inte en optimal lösning för ett bandylag.

– Det går att träna på rink om man bara vill hålla uppe farten och få mjölksyra i benen, säger Michael Bratt.

När hoppas du att ni kan börja träna på IP?

– Om vädergudarna är med oss så hoppas vi på slutet av den här månaden.

För Västanfors väntar tre träningsmatcher i oktober. På lördag åker laget till Uppsala för match mot Unik, den 18 oktober görs samma resa för match mot Gustavsbergs IF och genrepsmatchen spelas mot Borlänge Bandy i Västerås den 25 oktober.

Den sjunde november, en lördag, spelar premiärmatchen på bortaplan mot Katrineholm Bandy.

Resultat för Västanfors i supercupen:

► Söndag den 27 september: Falu BS–Västanfors IF (8–4)

► Lördag den 3 oktober: IFK Rättvik–Västanfors IF (7–6)

► Söndag den 4 oktober: Ljusdals BK–Västanfors IF (6–2)