Åklagaren: Simon Kachoa fick andra att ta lån åt honom – spelade nätspel för 17 miljoner

På måndagen erkände Simon Kachoa grovt skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll. Under tisdagen handlade den pågående rättegången mot honom istället om det stora antal bedrägeribrott han åtalats för.

Brotten som Kachoa misstänks för har enligt kammaråklagare Fredrik Ingblad, som lett den mycket omfattande förundersökningen, begåtts från hösten 2016. Under brottsperioden menar åklagaren att Simon Kachoa inte haft något eget bankkonto utan att han har använt andras konton för flödet av pengar. Flera personer är också åtalade misstänkta för penningtvättsbrott, för att de upplåtit sina bankkonton till Simon Kachoa och de pengar han fått in. Pengar som åklagaren menar härrör från bedrägerier.

– Det är svårt att ge en allmän bild eftersom det handlar om så många pengaflöden. Det är som en rysk roman – de första 500 sidorna undrar man vad det handlar om, och sedan på sidan 550 förstår man, beskrev Fredrik Ingblad målets komplexitet.

Han fortsatte:

– Pengarna som omfattas av åtalet har i huvudsak, så långt vi kan följa, använts för privat konsumtion.

Den privata konsumtion Fredrik Ingblad syftar på är spel på olika spelsajter. Enligt utredningen ska Simon Kachoa ha spelat för miljontals kronor.

– Från augusti 2017 och under ett års tid har det spelats för 14 miljoner, och vinsten har varit knappt sex miljoner. Sammantaget under knappa två år har det spelats för 17-18 miljoner, och då är inte de sista månaderna under 2018 med, sade Ingblad.

Spelkontona på de olika sajterna, var skapade i olika personers namn.

– Jag påstår att det är Simon Kachoa som har skapat eller använt de här spelkontona, fortsatte han och gav exempel på hur det under två månader 2018 spelats för 2,9 miljoner kronor från ett konto i en målsägares namn. Kaocha å sin sida menade att han skapat kontona med personernas godkännande.

Fick inga pengar tillbaka – trots löften

Enligt Fredrik Ingbla, har Simon Kachoa dels ägnat sig åt vad som benämns som depositionsbedrägeri – där personer betalat en summa för att vara med på träningsläger som Kachoa anordnat, med löfte om att få tillbaka pengarna. Åklagaren menade att någon utlovad återbetalning aldrig skett, utom i enstaka fall när personerna som betalat sagt att de ska polisanmäla eller gå till kvällstidningarna.

Dels menade åklagaren att Simon Kachoa gjort sig skyldig till lånebedrägerier – det vill säga ha lånat pengar från kreditbolag och banker i andra personers namn.

– Han har skrivit låneansökan, hanterat pengarna och de har enbart kommit honom till del. Målsägarna har i vissa fall signerat lånet och i vissa fall har Simon själv signerat med målsägarens bank-id utan deras tillåtelse. Kreditbolagen har vilseletts angående vem som var den verklige låntagaren. Simon har använt en front i from av målsägarna för att få lånen, utvecklade kammaråklagaren misstankarna mot Kachoa.

Simon Kachoas försvarare, advokat Sargon de Basso, framförde att hans klient förnekar brott avseende alla åtalspunkter.

– Ett regelrätt bedrägeri handlar om att vilseleda en motpart, men det är inte fallet här. Avsikten har alltid varit att återbetala depositioner och lån, sade de Basso.

Han fortsatte:

– Simons instinkt och fallenhet är att vara en personlig coach för de som vill genomgå en förändring. Hans fallenhet är inte att vara bokhållare eller ha väldigt strukturerade bolag.

Åklagaren lade också fram att Simon Kachoa sedan 2016 haft omfattande skulder. Det var i november 2016 som Simon Kachoa försattes i personlig konkurs – något som ska vara anledningen till att Kachoa inte har något eget bankkonto.

Advokat Sargon de Basso, påtalade att hans klients ekonomiska situation inte varit någon hemlighet.

– Simons prekära ekonomiska situation har varit känt för alla och envar i det här målet. Simon har inte vilselett någon utan de här personerna har frivilligt erbjudit sig att hjälpa honom genom att låna ut pengar, sade de Basso och menade att det fanns överenskommelser om att respektive person tog ett lån och gav pengarna som ett privatlån till Simon Kachoa.

– Han är inte låntagare i relation till banken, fortsatte de Basso.

Advokat de Basso menade också att en de flesta av depositionerna för träningslägren var återbetalade, men att en del släpade efter:

– Ni serveras en liten bit av kakan när ni tror att folk ger pengar till Simon och inte får någonting tillbaka. Men den absoluta majoriteten som har betalat har fått tillbaka pengarna.

"Har utnyttjat förtroendet"

Under tiden som Simon Kachoas skulder växte bedrev han sin verksamhet med träningsläger, coachning och träningsresor – en verksamhet han började med redan vid årsskiftet 2013-14, efter att ha vunnit tv-programmet Biggest loser.

– Personer har sökt sig till hans verksamhet i syfte att förändra sitt liv. Simon använder sig själv som främsta exempel på att man kan förändras. Han har varit väldigt peppande och engagerad, och målsägarna har känt ett starkt förtroende. Det tror jag är nyckeln och att han, som jag påstår, har utnyttjat det här förtroendet, kommenterade Fredrik Ingblad.

Under tisdagen förhördes också Simon Kachoa. Gällande de stora beloppen han ska ha spelat för sade han:

– Man kan inte säga att man har spelat för 14 miljoner om man inte använt inteckningar. Det kan finnas pengar kvar på kontot. När du säger 14 miljoner måste man dra bort det som kommer in.

– Men om man drar bort det så handlar det ju i vart fall om runt åtta miljoner, replikerade Fredrik Ingblad.

– Om du säger att siffrorna stämmer så är det inget jag kan säga emot, svarade Simon Kachoa.

Rättegången återupptas under onsdagen. Totalt är 21 dagar avsatta för förhandlingen.