Den oändliga historien – 80-talets stora fantasyäventyr åter på vita duken

Tioårige Bastian Balthazar Bux (Barret Oliver) har mist sin mamma och växer upp med sin sörjande och frånvarande pappa (Gerald McRaney), som flyr in i sitt arbete för att slippa smärtan. Bastian är en bokmal som i sin tur tar sin tillflykt från livets mörker in i böckernas fantastiska värld. Han har 186 titlar hemma i sitt bibliotek och bland favoriterna finns klassikerna som Robert Louis Stevensons ”Skattkammarön”, Daniel Defoes "Robinson Crusoe", James Fenimore Coopers "Den siste mohikanen", L. Frank Baums "Trollkarlen från Oz", J. R. R. Tolkiens "Sagan om Ringen", Jules Vernes ”En världsomsegling under havet” och förstås Edgar Rice Burroughs ”Tarzan”. Samtidigt går det inte bra skolan, när Bastian ska lösa matteuppgifter ritar han enhörningar i stället och läxorna lämnas alltid in försent. Till sin pappas stora besvikelse har Bastian inte heller deltagit i uttagningarna till skolans simlag och trots att han älskar hästar vågar Bastian inte rida dem.

Värst är ändå att han blir brutalt trakasserad och mobbad i skolan, en grupp pojkar misshandlar och rånar honom dagligen. En dag när Bastian desperat försöker fly sina plågoandar springer han in och gömmer sig i ett litet antikvariat.

Likt alla andra antikvariatföreståndare blir Conrad Coreander (Thomas Hill) tämligen besvärad av att en kund klivit in i butiken och ännu mer förargad blir han när han inser att det är en liten pojke. Fördomsfullt säger Coreander till Bastian att han kommit fel, arkadhallen med datorspelen ligger längre upp för gatan. I hans antikvariat finns bara böcker, ingen lättköpt underhållning. Men Bastian förklarar sin kärlek för litteraturen och undrar vad det är för egendomlig bok Coreander sitter och bläddrar i. Förvånad svarar den buttre antikvariatsägaren att boken inte är som någon annan och han vill inte att pojken läser den, för när man läser ”Den oändliga historien” blir man inte för en stund Robinson Crusoe, Kapten Nemo eller Tarzan, man kliver själv in i berättelsen och sätter därmed hela sitt jag på spel i det äventyr som ryms inom bokens pärmar.

Bastian ”lånar” ”Den oändliga historien” av Coreander ochskriver en lapp om att han lämnar tillbaka den tjocka boken när han har tagit sig igenom den. Bastian gömmer sig på skolans vind där han börjar läsa den egendomliga berättelsen.

”Den oändliga historien” för honom till landet Fantásien. Det är en sällsam plats som vid sidan av människor är befolkad av en rad sagoväsen som gnomer (tomteliknande figurer), stenjättar, drakar och talade jättesköldpaddor, fladdermöss och ulvar. Fantásien är på väg mot kollaps av metafysisk art, landet håller på att försvinna när det äts upp av ”Ingenting”, ett formlöst ting som helt enkelt gradvis löser upp den fantastiska världen i intet. Varelser är på flykt och ångesten och paniken sprids när de ser hur själva tillvaron de tillhör i stegrande takt går upp i rök framför deras ögon.

Denna utveckling sammanfaller med att Fantásiens unga kejsarinna (Tami Stronach), som bara är en liten flicka, har blivit svårt sjuk. Den unge Messiasliknande och föräldralöse pojkkrigaren Atreyu (Noah Hathaway) får i uppdrag att leta rätt på ett botemedel, kan kejsarinnan räddas så förväntas också Fantásien överleva angreppet från ”Ingenting”. Atreyu rider iväg på sin älskade häst Artax, men samtidigt beger sig den jättelika vargen och lönnmördaren Gmork (Alan Oppenheimer) efter honom med uppdraget att döda honom.

”Den oändliga historien” (1979) var den populäre tyske författaren Michael Endes tionde och mest framgångsrika roman. Likt hans andra verk gestaltar han en sorts surrealistisk berättelse som rör sig mellan det realistiska och fantastiska. Ende låter fantasivärlden spegla vår verklighet och ett utmärkande drag i hans litteratur är att han vill att läsaren ska bli en del av historien och i någon mån medskapa den.

Ett viktigt och återkommande drag i Endes författarskap är hans romantiska samtidskritik. Han befarade att den moderna människan höll på att förlora vetskapen om de fantastiska dimensionerna av tillvaron, att våra allt mer teknologiska och ekonomistiska samhällen likriktar och automatiserar oss. Det moderna samhällets påstådda individualism är bara en chimär, fantasin och den personliga kreativiteten håller på att gå förlorad i takt med att litteraturens sanningssägande röst långsamt kvävs av den lättsamma underhållningskulturens fördummande skenverklighet.

I en scen i ”Den oändliga historien” förklarar den lömske Gmork att Fantásien i själva verket är en slags idévärld som rymmer alla människans tankar, fantasier och föreställningar. Denna värld håller på att gå under på grund av människan har slutat drömma, hennes kreativitet sinar därför att den fallna verklighet hon nu tillhör långsamt bryter ner henne.

Bastians pappa vill att han ska sluta drömma och möta verkligheten, men det är just i Fantásien han genom att följa Atreyu utmanar sig själv och växer. Samtidigt dras Bastian allt mer in i äventyren och omvärlden blir mer och mer främmande för honom, det är som att stiger upp mot en platonsk idévärld och får en allt tydligare bild av vad verkligheten egentligen är.

Endes berättelse är också en betraktelse över kreativiteten, fantasin, skapandet och det fiktiva berättandet. ”Den oändliga historien” innehåller ett viktigt metaelement, vi får följa hur Bastian träder in i fantasivärlden och på så vis tar vi del av två berättelser samtidigt och vartefter förstår vi att historien löser upp gränserna mellan de olika sfärerna. Vad skiljer fiktionen från andra verklighetsbeskrivningar? Finns det egentligen något mer verkligt och sant än litteraturen? Och vad händer om litteraturens röst slutligen tystnar och verklighetens bistra skenvärld är allt som återstår?

Vi anar här en förankring i den tyska idealistiska och existentialistiska filosofin så som vi finner den hos romantiska tänkare som Johann Gottlieb Fichte, Friedrich von Schelling, Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche, eller för den delen Martin Heidegger. Bastians VILJA att återskapa en sönderfallande Fantásien, handlar också om att som enskilt subjekt ge världen mening och form, att om man så vill skapa och ordna en kaotisk verklighet efter eget huvud och önskan. I den bemärkelsen är Endes roman ett ytterst tyskt verk.

När tysken Wolfgang Petersen tog sig an att regissera ”Den oändliga historien” hade han redan skrivit in sig i filmhistorien med sitt mästerverk ”Das Boot” tre år tidigare. Petersens film om en tysk ubåtsbesättning under andra världskriget hade hyllats unisont världen över och betraktas än i dag som en av de absolut bästa tyskspråkiga filmerna som gjorts.

Som hemlandets hetaste filmskapare gjorde Petersen ”Den oändliga historien” till ett överväldigande visuellt familjeäventyr på engelska Den blev en internationell succé och en av de mest inkomstbringande tyska filmerna någonsin.

Även om Petersen fångar många av berättelsens filosofiska dimensioner, så var dethans gestaltning av Endes fantasivärld som hyllades, Om man ser till scenografi och effekter står den sig väl än i dag och bjuder på häpnande visioner.

Ende var emellertid inte nöjd, han upplevde att hans romantiska och djupt samtidskritiska roman förvanskades och blev till barnslig kitsch i Petersens händer. Han försökte stoppa och skjuta upp filmsläppet och stämde till och med filmbolaget utan framgång. Det var bara förste delen av romanen som filmades och den andra, som är mörkare, ställer en hel del på ända och väcker frågor om Atreyus och Bastians hjälteskap, lämnades därhän.

Däremot öppnar filmen för den fascinerande och skrämmande frågan om Bastian förlorar sig i fantasivärlden för gott, eller om detta ska ses som en frälsning från vår fallna världs grymhet. Just denna romantiska eskapism är också den kritik som riktats mot Endes författarskap. Glorifierar han inte litteraturen och vad är det för mening med att vända blicken bort från den verklighet vi lever i?

Vid sidan av den visuella storslagenheten är filmens stora behållning musiken. Den skrevs av en den tyske jazzsaxofonisten Klaus Doldinger och filmens temamelodi ”The Neverending Story” komponerades av ingen mindre än ”discomusiken fader”, italienaren Giorgio Moroder, och blev en världshit för den brittiske popsångaren Christopher ”Limahl” Hamill.

”Den oändliga historien” fick ett par mindre framgångsrika uppföljare, men den första filmen är en riktigt klassiker. I kväll visas den på stor duk på Filmstaden i Västerås. Ta med dig barn och barnbarn och se den!