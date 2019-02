Ekonomiexperten: Att spela med sina pengar kan bli kostsamt

Men pengar står inte bara för det man kan köpa för dem. De står också för nedlagd tid. Med en ungefärlig genomsnittslön i landet på 34 000 kronor betyder det att man tjänar nära 150 kronor per timme efter skatt eller 1 200 kronor per dag. Med lönen 25 000 kronor handlar det om 110 kronor per timme. För varje utgift som inte är nödvändig kanske vi borde ställa oss frågan om vår tid är värd denna grej eller aktivitet. Vi bygger gärna in större utgifter ju mer vi tjänar och blir mer beroende av det materiella. Samtidigt som vi inte tycker vår tid räcker till.

En sak vi gärna unnar oss för att få lite spänning i vår tillvaro är spel och tips. Spelinspektionen publicerar regelbundet statistik över hur mycket vi spelar för. Siffrorna är rätt förvånande. Utslaget per invånare över 18 år handlar det om 6 000 kronor per år. I genomsnitt lägger vi alltså 500 kronor i månaden på spel. Visserligen går en hel del vinster tillbaka till dem som spelar, men fördelas knappast lika. Efter utbetalda vinster blir nettoutgiften 2 150 kr per år per vuxen. Sannolikheten till större vinster är försvinnande små i de flesta lotterier. Dessutom går inte alla pengar tillbaka till spelarna.

Mest läggs på Svenska Spels utbud, 21,4 miljarder kronor. Därefter kommer ATG med 13,7 miljarder kronor. Folkrörelsernas spel drar inte in lika mycket, men ändå totalt 7 miljarder kronor. Du kanske inte själv köper särdeles många lotter om året, inte heller någon i din familj. Det kan vara svårt att känna igen sig i att det är så mycket pengar inblandade. Det betyder i så fall att bland dem som spelar handlar det ofta om mycket mer pengar än det här genomsnittet.

Som andel av hushållens årliga totala konsumtion utgör spel (med svenska tillstånd) 2,4 procent. Det kan jämföras med andelen vi lägger på skor och kläder, 4,8 procent. Nog är det en betydande konsumtionsutgift.

Även om hushållen kan konsumera mer i dag än tidigare gäller det inte för alla. För ett stort antal hushåll är det svårt att få pengarna att räcka till. Att få pengar över för att spara är då ännu svårare. Sex procent av svenska hushåll svarar att de har ofta eller alltid slut på pengarna när månaden är slut i en undersökning som Finansinspektionen gjorde 2017. Det är samma andel som 2009.

En positiv förändring är dock att betydligt fler i dag säger att de aldrig har slut på pengarna i slutet av månaden. Det svarar nästan åtta av tio hushåll. Det är inte ovanligt att det i enkäter framkommer en önskan om att spara mer än man kan. Inte minst finns ju behov av att spara långsiktigt till en framtida jobbfri tid. Vad man lägger pengar på är i grunden en fråga om prioritering. Skulle det vara så att den som har trångt om pengar också har för vana att spela på V75, köpa Trisslotter eller liknande så kan det vara ett mer vinnande koncept att lägga undan dem för egen räkning. Väldigt mycket tristare i nuläget, men desto roligare längre fram. 200 kronor i månaden i 25 år blir 100 000 kronor efter skatt om avkastningen är 5%. Med 10% avkastning blir det dubbelt upp. 500 kronor blir med den höga avkastningen, vilket inte är ovanligt på aktiemarknaden, nära en halv miljon kronor.

Jag säger inte att det är lätt att minska på utgifterna när pengar tryter. Men med något viktigt, och förhoppningsvis lockande, mål och med perspektiv på vad vi gör med pengarna vi slitit ihop i vardagen kan kanske bara en liten förändring av en vana göra skillnad i de egna förutsättningarna. Små utgifter som inte märks så mycket blir stora belopp över tid. Många bäckar små…, brukar det heta. Och frågan var då om vår nedlagda tid på jobbet var värd detta?