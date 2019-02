Västeråsarens drömliv i LA – Grammyvinnare och samarbete med Oprah Winfrey: ”Glad över VIK”

Söndagen 10 februari 2019, Staples Center i Los Angeles. Pompa och ståt, röda mattor, champagne och uppklädda branschmänniskor. Dags att presentera Grammyvinnaren i kategorin Årets danslåt.

"Electricity!"

En förvånad västeråsare tar sig skyndsamt upp på scenen, som vore han rädd att juryn ska hinna ändra sig.

– I och med nomineringen visste vi ju att vi hade chans att vinna, men när vi hörde dem ropa ut "Electricity" (framförs av artisterna Silk City och Dua Lipa, reds. anm.) som vinnare blev vi ändå otroligt överraskade, säger Jacob Olofsson, som producerade låten tillsammans med radarpartnern Rami Dawod, samt Mark Ronson och Diplo.

Varför vann ni?

– Det är en riktigt dansant och svängig låt, som har många stora namn kopplade till sig, vilket ger låten en viss tyngd.

Jag vill bygga på detta till en stor samling Grammys.

Det är tveklöst en barndomsdröm som går i uppfyllelse för västeråsaren.

– Att se mitt namn på en Grammy är nästan overkligt. Rent professionellt betyder det också väldigt mycket; ett erkännande för det man gör och har jobbat så länge för och något som kommer att följa med mig resten av livet. Nu har jag också fått blodad tand och vill bygga på detta till en stor samling Grammys.

Jacob Olofsson växte upp i Västerås och började spela klassiskt piano redan vid sju års ålder, hos samma lärare som Esbjörn Svensson (från legendariska jazztrion Esbjörn Svensson Trio) hade. Därefter blev det musiklinje på både Fryxellska och Carlforsska.

Första bandet hette Funktion och spelade en blandning av jazz och funk. Jacob Olofsson stod för sång och klaviatur. Bandet gick till riksfinal i Musik Direkt (som i dag heter Imagine Sweden, reds. anm.).

Kuriosa är att trumpetvirtuosen Jonne Bentlöv också spelade i bandet. De skapar fortfarande musik tillsammans under stundom.

– Västerås var en fantastisk stad att växa upp i. Det fanns eldsjälar och ett stort initiativ från staden att stödja kultur. Jag lärde känna många musiker att spela ihop med och det fanns många scener för oss att uppträda på. Alla i min familj är mycket musikaliska och det har alltid funnits instrument och musik, oftast jazz och soul, omkring mig.

Han besöker Sverige en hel del tillsammans med sin fru, och firade jul i Västerås förra året.

– Jag blir alltid nostalgisk och sentimental när jag återvänder till Västerås. Alla mina barndomsminnen är ju därifrån och det är alltid lika fantastiskt att promenera genom Vasaparken eller gå längs Svartån.

Han har hållit på VIK Hockey sedan tidig ålder. Efter konkursen och de många negativa tongångarna ligger ett relativt hemvävt Gulsvart just nu på playoffplats i Hockeyallsvenskan.

– Jag följer VIK härifrån och är väldigt glad över att de äntligen har medvind.

Jake Oh's första stora succé var när han producerade "Svennebanan" åt västeråsaren Promoe från Looptroop Rockers.

Nyckeln in på den amerikanska marknaden stavas dock Oprah Winfrey.

Under sin tid på folkhögskola kontaktades Olofsson av en amerikansk manager som hört hans musik via internet och ville flyga in honom till Chicago, USA.

– De resor jag gjorde till USA innebar att jag tidigt fick se stora studior, träffa kända artister och ha möten på alla skivbolag i New York. Min musik började användas i Oprah Winfrey Show och jag blev en av kompositörerna för hennes show, vilket var otroligt spännande.

Tiden i Chicago var lärorik på många vis.

– Dels bodde jag i ett av Chicagos farligare områden på en soffa hos min managers mamma, dels tillbringade jag mina dagar i studior där Kanye West precis hade spelat in kvällen före och jag var tvungen att prata engelska dagligen. Sammantaget var det väldigt många intryck som inspirerade mig och fick mig att vilja nå längre inom musiken.

I dag bor Jacob Olofsson tillsammans med sin fru och deras mops i South Pasadena, Los Angeles.

Han beskriver vad många skulle kalla ett drömliv.

– Vädret är helt klart en stor fördel med att bo i Los Angeles, och att hela nöjesbranschen och musikindustrin är här gör att allting går väldigt snabbt och möjligheter kan uppstå över en natt - bokstavligen. Som när vi började jobba med Frank Ocean. En natt 02.00 fick vi ett samtal om att han ville ha oss i studion, han hade fått höra vår musik, och vi åkte självklart genast dit och det var början på ett långt och intimt samarbete.

Han flyttade till Los Angeles för ungefär fem år sedan, för att komma närmare musikens mecka.

– Som svensk är det väldigt inspirerande att ha sett andra svenskar, som Denniz Pop och Max Martin, göra liknande resor. Ungefär vid samma tidpunkt började jag och Rami Dawod att arbeta tillsammans och reste ihop till LA där vi snabbt kom i kontakt med olika artister och skivbolag. Vi blev så glada när vi fick vår första platinum-skiva för en låt vi producerat och beslöt oss för att tillbringa mer tid i Los Angeles.

Det är just tillsammans med Rami Dawod – deras duo heter Jarami – som Jacob Olofsson kommer att släppa ny musik framöver.

– Vi sajnade med skivbolaget RCA förra året och det kommer att komma mycket musik från oss via dem. Vår senaste singel "No Chance" spelas på hög rotation på svensk radio för tillfället. Vår nästa låt släpps redan om några veckor.

– När vi jobbar med andra artister gäller det att lyssna till och följa artistens vision och anpassa sig, vilket är en lärorik utmaning. Jarami däremot är ett medium där vi helt kompromisslöst kan göra den musik vi vill med helt fria tyglar. Vi försöker alltid utmana oss själva och se hur långt vi kan ta vår musik. Vi vill alltid överraska oss själva och aldrig kunna förutse hur nästa låt kommer att låta.

Barndomsdrömmen gick i uppfyllelse för västeråsaren Jacob Olofsson. Och en sak är säker: det är inte sista gången vi hör från honom. Om det blir via vinjetter till världens största talkshows, musik till jättar som Frank Ocean eller med egna projektet Jarami återstår att se.

Men nog har han redan satt Västerås på den musikaliska världskartan.